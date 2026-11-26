Сети АЗС 26 ноября продолжили снижать цены на топливо. SOCAR, «Укрнафта», UPG, OKKO и WOG пересмотрели стоимость бензина, дизеля и автогаза.

Бензин и дизель в Украине дешевеют, и 26 ноября украинские сети АЗС снова снизили цены на топливо. Больше всего стоимость опустила сеть SOCAR, а «Укрнафта», UPG, OKKO и WOG пересмотрели отдельные позиции.

Заметнее всего снижение показала SOCAR. Бензин А-95 подешевел на 3 грн за литр - до 85,90 грн, а NANO 95 - до 88,90 грн. Дизель NANO упал в цене на 2 грн и теперь стоит 101 грн за литр, а NANO Extro - 104 грн.

«Укрнафта» снизила цену на обе марки дизельного топлива на 1 грн за литр. Обычный дизель теперь продают по 95,90 грн, а ДП Energy - по 97,90 грн за литр.

UPG также пересмотрела дизель: upgDIESEL подешевел на 1 грн - до 97,90 грн за литр, а EURO DIESEL - на 94 копейки, до 95,46 грн. Автогаз на UPG упал сразу на 1 грн и теперь стоит 60,90 грн за литр.

OKKO и WOG снизили цену на автогаз на 60 копеек - до 62,90 грн за литр. Цены на другие виды топлива на этих двух сетях остались без изменений.

Сколько сейчас стоит топливо в сетях

Самый дешевый бензин А-92 предлагает «Укрнафта» - 77,90 грн за литр, а А-95 - 79,90 грн. Бензин А-95 Energy стоит 82,90 грн. Для сравнения, в UPG обычный А-95 продают по 80,90 грн, а UPG 95 - по 82,90 грн.

Средняя цена литра бензина А-95 в Украине составляет 82,45 грн, а дизельного топлива - 98,18 грн. Это данные после очередного пересмотра цен крупнейшими сетями.

Самым дорогим остается дизель премиум-сегмента: на OKKO дизель Pulls стоит 102,90 грн за литр, на WOG дизель Mustang - 104,90 грн.

Автогаз самый дешевый на UPG - 60,90 грн за литр, далее «Укрнафта» с 61,90 грн и OKKO и WOG - по 62,90 грн. SOCAR держит газ на уровне 63,50 грн за литр.

Что дальше с ценами

Снижение цен на топливо продолжается уже несколько недель подряд, и пока тренд сохраняется. По данным экспертов, на которых ранее ссылалась Politeka, цены на бензин и дизель могут еще немного опуститься в ближайшее время.

Ранее Politeka сообщала, сколько стоил литр бензина и дизеля на АЗС 15 ноября.

Также Politeka сообщала, когда снова подешевеют бензин и дизель.