Мошенники маскируются под официальный чат-бот «Штрафы ПДД» и рассылают водителям поддельные сообщения о нарушениях. В полиции перечислили признаки, по которым можно распознать обман.

На дорогах Украины стало больше «Фантомов», а следом за этим активизировались и мошенники - они начали рассылать водителям фейковые сообщения о штрафах за нарушение ПДД, маскируясь под официальный чат-бот МВД.

О новой схеме обмана сообщил глава Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УНН. Аферисты используют название, похожее на реальный сервис «Штрафы ПДД» (@ShtrafyPDRbot), но рассылают сообщения через сторонние боты.

Как мошенники имитируют официальные сообщения

Чтобы выглядеть убедительно, злоумышленники указывают реалистичные суммы штрафов и номера постановлений. Все это - лишь декорация, которая должна создать впечатление достоверности и заставить человека заплатить не туда, куда нужно.

По словам Билошицкого, об обмане могут свидетельствовать несколько признаков:

аккаунт в Telegram имеет отметку "Не является официальным", создан недавно или отсутствует в ваших контактах;

сообщение приходит через сторонний бот, а не официальный сервис;

вас торопят с оплатой, обещают "выгодную" скидку или ограничивают время, чтобы вы не успели проверить информацию;

в тексте указаны суммы штрафов и номера постановлений, которые якобы подтверждают подлинность.

Ни одна из этих деталей не делает сообщение настоящим, подчеркивают в полиции. Главное правило одно: не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные карты на сторонних ресурсах.

Где проверять настоящие штрафы

Официально проверить наличие штрафов за нарушение ПДД можно двумя способами. Первый - веб-портал МВД. Второй - приложение «Штрафы ПДД». Это единственные сервисы, которые показывают реальную информацию о постановлениях.

Если у вас возникли сомнения в подлинности сообщения, в полиции советуют обратиться в ближайшее подразделение управления патрульной полиции. Там быстро проверят, действительно ли на вас выписан штраф.

Стоит знать и еще один момент. Если штраф за нарушение, зафиксированное в автоматическом режиме, не оплачен в течение 10 суток, владельцу транспортного средства направляется официальное письмо по почте. То есть настоящее сообщение никогда не требует мгновенной оплаты через сомнительный бот.

Что делать, если получили подозрительное сообщение

Первое - ничего не платить и никуда не переходить. Проверьте информацию самостоятельно на веб-портале МВД или в приложении «Штрафы ПДД», введя свои данные.

Если штраф там не отображается - перед вами мошенничество, игнорируйте сообщение и заблокируйте отправителя. Персональные и банковские данные вводите исключительно на проверенных государственных сервисах.

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