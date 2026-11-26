Педагоги могут оформить пенсию за выслугу лет независимо от возраста, однако Пенсионный фонд проверяет не только стаж, но и конкретную должность, тип заведения и документы. Отдельно ПФУ напомнил, при каких условиях уже назначенную выплату прекращают.

Педагогические работники могут претендовать на пенсию за выслугу лет независимо от возраста. Но для назначения выплаты важны не только годы работы, но и конкретная должность, тип заведения и подтверждение стажа на определенные законодательством даты.

Как сообщает БУХГАЛТЕР.UA, Пенсионный фонд Украины напомнил, как оценивают эти обстоятельства. Право на такую пенсию зависит от того, работал ли человек на должности и в заведении, предусмотренных Перечнем № 909, и имел ли необходимый специальный стаж на соответствующую контрольную дату.

Общей записи о многолетней работе в образовании может быть недостаточно. Значение имеют точное название должности, которое должно совпадать с перечнем, и документы, подтверждающие периоды работы.

Кадровым службам образовательных учреждений советуют проверить трудовые книжки, приказы и другие документы о работе. Особого внимания требуют должности и заведения, соответствие которых перечню не очевидно, в частности после изменений в структуре образовательной сети.

Отдельное условие касается уже назначенной пенсии. По позиции ПФУ, чтобы получить пенсию за выслугу лет, нужно уволиться с должности, дающей на нее право. Если пенсионер снова устраивается на такую должность, выплату прекращают.

Возобновить выплату можно только после повторного увольнения: деньги возвращаются со следующего дня. Поэтому педагогам стоит заранее проверить стаж и документы, прежде чем оформлять пенсию.

Что проверить перед оформлением пенсии за выслугу лет

точное название должности в трудовой книжке и ее соответствие Перечню № 909;

тип заведения, где работал человек;

продолжительность специального стажа на контрольную дату;

наличие приказов и других документов, подтверждающих периоды работы.

В фонде подчеркивают: разъяснение ПФУ не является нормативно-правовым актом и не вводит новых правил, но помогает понять практический подход к применению действующих требований.