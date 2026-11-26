Педагогические работники могут претендовать на пенсию за выслугу лет независимо от возраста. Но для назначения выплаты важны не только годы работы, но и конкретная должность, тип заведения и подтверждение стажа на определенные законодательством даты.
Как сообщает БУХГАЛТЕР.UA, Пенсионный фонд Украины напомнил, как оценивают эти обстоятельства. Право на такую пенсию зависит от того, работал ли человек на должности и в заведении, предусмотренных Перечнем № 909, и имел ли необходимый специальный стаж на соответствующую контрольную дату.
Общей записи о многолетней работе в образовании может быть недостаточно. Значение имеют точное название должности, которое должно совпадать с перечнем, и документы, подтверждающие периоды работы.
Кадровым службам образовательных учреждений советуют проверить трудовые книжки, приказы и другие документы о работе. Особого внимания требуют должности и заведения, соответствие которых перечню не очевидно, в частности после изменений в структуре образовательной сети.
Отдельное условие касается уже назначенной пенсии. По позиции ПФУ, чтобы получить пенсию за выслугу лет, нужно уволиться с должности, дающей на нее право. Если пенсионер снова устраивается на такую должность, выплату прекращают.
Возобновить выплату можно только после повторного увольнения: деньги возвращаются со следующего дня. Поэтому педагогам стоит заранее проверить стаж и документы, прежде чем оформлять пенсию.
Что проверить перед оформлением пенсии за выслугу лет
- точное название должности в трудовой книжке и ее соответствие Перечню № 909;
- тип заведения, где работал человек;
- продолжительность специального стажа на контрольную дату;
- наличие приказов и других документов, подтверждающих периоды работы.
В фонде подчеркивают: разъяснение ПФУ не является нормативно-правовым актом и не вводит новых правил, но помогает понять практический подход к применению действующих требований.