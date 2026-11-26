Правительство изменило базу расчета бронирования для ОПК: квоту 95% теперь будут считать от фактического количества военнообязанных работников, а не от цифры в решении Минобороны.

Правительство изменило правила бронирования работников ОПК: квоту 95% теперь будут считать не от фиксированной цифры, а от фактического количества работников. Об этом сообщает Украинский совет оружейников.

Ранее производители ОПК могли бронировать до 95% военнообязанных работников. Расчет проводили на основе численности, зафиксированной в решении Минобороны о признании предприятия критически важным. Даже если компания расширяла производство и нанимала новых людей, автоматически увеличить количество забронированных было невозможно.

Теперь это ограничение отменили, рассказали в Совете оружейников. Квоту 95% будут рассчитывать от фактического количества военнообязанных работников предприятия. В Совете называют это ключевой адвокационной победой, которой добивались в диалоге с государственными органами.

Что подтвердили в Минэкономики

В Минэкономики подтвердили, что сам лимит в 95% не меняется. Меняется лишь база его расчета. Предприятия оборонной промышленности и топливно-энергетического комплекса должны до 20 декабря привести количество забронированных работников в соответствие с лимитом.

Координационный центр может рекомендовать увеличить лимит для стратегически важного предприятия. Для этого соответствующий орган власти должен объяснить, почему 95% недостаточно. Однако такая рекомендация не означает автоматического увеличения квоты.

Над чем работают дальше

Следующий приоритет Совета оружейников - сократить сроки рассмотрения обращений Координационным центром. Сейчас ускоренная процедура, до 7 рабочих дней, предусмотрена только для отдельных неотложных обращений. Совет настаивает, что все вопросы, касающиеся ОПК, должны рассматриваться именно в такой срок.

Что это означает для работников ОПК

Для обычного работника оборонного завода изменение означает более честное правило: брони хватит на всех, кто реально работает, а не только на тех, кто успел попасть в старую цифру. Компания теперь может нанимать людей и сразу оформлять им бронирование в пределах 95% от фактического штата.

В октябре Минэкономики предлагало снизить квоту со 100% до 85%, но против выступили Совет оружейников и ассоциация NAUDI. 23 октября Кабмин принял новые правила: максимальный уровень для ОПК и энергетики установили на уровне до 95% вместо 100%. А постановлением №1452 от 19 ноября правительство продлило до 20 декабря бронирование работников предприятий, у которых заканчивается статус критичности.