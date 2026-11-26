Уряд змінив базу розрахунку бронювання для ОПК: квоту 95% тепер рахуватимуть від фактичної кількості військовозобов'язаних працівників, а не від цифри в рішенні Міноборони.

Уряд змінив правила бронювання працівників ОПК: квоту 95% тепер рахуватимуть не від фіксованої цифри, а від фактичної кількості працівників. Про це повідомляє Українська рада зброярів.

Раніше виробники ОПК могли бронювати до 95% військовозобов'язаних працівників. Розрахунок проводили на основі чисельності, зафіксованої в рішенні Міноборони про визнання підприємства критично важливим. Навіть якщо компанія розширювала виробництво і наймала нових людей, автоматично збільшити кількість заброньованих було не можна.

Тепер це обмеження скасували, розповіли в Раді зброярів. Квоту 95% розраховуватимуть від фактичної кількості військовозобов'язаних працівників підприємства. У Раді називають це ключовою адвокаційною перемогою, якої добивалися в діалозі з державними органами.

Що підтвердили в Мінекономіки

У Мінекономіки підтвердили, що сам ліміт у 95% не змінюється. Змінюється лише база його розрахунку. Підприємства оборонної промисловості та паливно-енергетичного комплексу мають до 20 грудня привести кількість заброньованих працівників у відповідність до ліміту.

Координаційний центр може рекомендувати збільшити ліміт для стратегічно важливого підприємства. Для цього відповідний орган влади має пояснити, чому 95% недостатньо. Однак така рекомендація не означає автоматичного збільшення квоти.

Над чим працюють далі

Наступний пріоритет Ради зброярів - скоротити строки розгляду звернень Координаційним центром. Зараз пришвидшена процедура, до 7 робочих днів, передбачена лише для окремих невідкладних звернень. Рада наполягає, що всі питання, які стосуються ОПК, мають розглядатися саме за таким строком.

Що це означає для працівників ОПК

Для звичайного працівника оборонного заводу зміна означає чесніше правило: броні вистачить на всіх, хто реально працює, а не лише на тих, хто встиг потрапити в стару цифру. Компанія тепер може наймати людей і одразу оформлювати їм бронювання в межах 95% від фактичного штату.

У жовтні Мінекономіки пропонувало знизити квоту зі 100% до 85%, але проти виступили Рада зброярів та асоціація NAUDI. 23 жовтня Кабмін ухвалив нові правила: максимальний рівень для ОПК та енергетики встановили на рівні до 95% замість 100%. А постановою №1452 від 19 листопада уряд продовжив до 20 грудня бронювання працівників підприємств, у яких закінчується статус критичності.