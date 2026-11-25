Фінмоніторинг у банках може обернутися заблокованим рахунком, але тепер зрозуміло, скільки це коштує самій фінансовій установі. Верховний Суд пояснив, яку компенсацію отримує клієнт, чиї понад 1,1 млн грн банк не зараховував 28 днів.

Історія почалася з того, що чоловік вніс на свій рахунок понад 1,1 млн грн. Банк, пославшись на правила фінансового моніторингу, гроші не зарахував і попросив підтвердити їхнє походження.

Клієнт надав документи, однак фінансова установа все одно тримала кошти. Загалом доступ до грошей залишався закритим 28 днів, тож людина пішла до суду й вимагала компенсації за весь період затримки.

Скільки коштує незаконне блокування

Верховний Суд нагадав базове правило зі статті 625 Цивільного кодексу: той, хто прострочив грошове зобов'язання, має сплатити суму з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення.

Додатково до цього нараховуються 3% річних від суми, яку незаконно утримували. Тобто банк, що безпідставно тримав кошти клієнта, компенсує і знецінення грошей, і відсотки за користування ними.

Для клієнта це означає: навіть якщо банк згодом повернув гроші, він не може просто залишити затримку поза увагою. Кожен день блокування коштує йому грошей, які можна стягнути через суд.

Чому банки блокують рахунки

Фінансовий моніторинг зобов'язує банки перевіряти операції, що виглядають підозріло: великі суми готівкою, нетипові для клієнта перекази, надходження без зрозумілого джерела доходу.

Прохання підтвердити походження коштів саме собою порушенням не є. Проблема виникає тоді, коли установа затягує перевірку або ігнорує надані документи, як і сталося в цій справі.

Що робити, якщо рахунок заблокували

Насамперед варто надати банку всі документи, що пояснюють походження грошей: договори, декларації про доходи, розписки, документи про продаж майна чи спадщину. Що швидше банк отримає підтвердження, то менший строк затримки.

Якщо банк ігнорує документи або безпідставно затягує повернення грошей, клієнт має право вимагати компенсацію - інфляційні втрати та 3% річних. Для цього слід зафіксувати дати звернень і зберегти листування з банком.

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