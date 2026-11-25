У Пенсійному фонді пояснили, що про зміни, які впливають на право отримувати виплати для ВПО, треба повідомляти протягом 14 календарних днів.

Внутрішньо переміщені особи, які щомісяця отримують державні виплати, мають вчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни в житті. Politeka раніше пояснювала, кого можуть залишити без виплат на проживання. Як повідомляє Дзеркало тижня з посиланням на ПФУ, інакше допомогу можуть припинити, а зайво отримані гроші доведеться повертати.

У Фонді нагадали: якщо обставини, що впливають на право отримувати допомогу чи на її розмір, змінилися, отримувач зобов'язаний повідомити про це протягом 14 календарних днів.

Про які зміни треба повідомляти

Перелік великий, тому його варто знати. До ПФУ треба передати дані про такі зміни:

зміна місця фактичного проживання;

виїзд за кордон на строк понад 30 днів поспіль або сукупно на 60 календарних днів за шість місяців отримання допомоги;

зміна складу сім'ї: шлюб, розлучення, народження дитини чи встановлення опіки над сиротою або недієздатною особою;

придбання нерухомості, земельної ділянки або дорогого автомобіля;

витрати понад 100 000 грн на товари, роботи чи послуги - крім медичних, освітніх і комунальних;

наявність депозитних рахунків, валюти, банківських металів або облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 000 грн;

працевлаштування, реєстрація ФОП, перебування на обліку в центрі зайнятості або звільнення;

переведення дитини з очної чи змішаної форми навчання на дистанційну.

Окремо у ПФУ звернули увагу на навчання дітей. Якщо дитину перевели на дистанційну форму в закладі освіти за місцем проживання родини або поза ним, про це обов'язково слід повідомити Фонд.

Зверніть увагу на суму 100 000 грн: саме цей поріг застосовують і до разових витрат, і до заощаджень та депозитів. Перевищили його без повідомлення - ризикуєте лишитися без щомісячної допомоги.

Як повідомити про зміни

У ПФУ назвали чотири основні способи, і частину з них можна оформити повністю онлайн:

особисто звернутися до сервісного центру ПФУ;

надіслати документи поштою на адресу територіального органу ПФУ;

подати дані через вебпортал електронних послуг ПФУ;

скористатися допомогою уповноважених посадових осіб територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг або порталу «Дія».

Онлайн-варіант через портал ПФУ або «Дію» найшвидший: не потрібно витрачати час на черги. Однак термін лишається однаковим для всіх способів - про зміни треба сповістити не пізніше ніж за 14 днів.

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