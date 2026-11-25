В Пенсионном фонде объяснили, что об изменениях, которые влияют на право получать выплаты для ВПЛ, нужно сообщать в течение 14 календарных дней.

Внутренне перемещенные лица, которые ежемесячно получают государственные выплаты, должны вовремя сообщать Пенсионному фонду об изменениях в жизни. Politeka ранее объясняла, кого могут лишить выплат на проживание. Как сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на ПФУ, иначе помощь могут прекратить, а излишне полученные деньги придется вернуть.

В Фонде напомнили: если обстоятельства, влияющие на право получать помощь или на ее размер, изменились, получатель обязан сообщить об этом в течение 14 календарных дней.

О каких изменениях нужно сообщать

Перечень большой, поэтому его стоит знать. В ПФУ нужно передать данные о таких изменениях:

изменение места фактического проживания;

выезд за границу на срок более 30 дней подряд или суммарно на 60 календарных дней за шесть месяцев получения помощи;

изменение состава семьи: брак, развод, рождение ребенка или установление опеки над сиротой или недееспособным лицом;

приобретение недвижимости, земельного участка или дорогого автомобиля;

расходы свыше 100 000 грн на товары, работы или услуги - кроме медицинских, образовательных и коммунальных;

наличие депозитных счетов, валюты, банковских металлов или облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму свыше 100 000 грн;

трудоустройство, регистрация ФЛП, пребывание на учете в центре занятости или увольнение;

перевод ребенка с очной или смешанной формы обучения на дистанционную.

Отдельно в ПФУ обратили внимание на обучение детей. Если ребенка перевели на дистанционную форму в учебном заведении по месту проживания семьи или вне его, об этом обязательно нужно сообщить в Фонд.

Обратите внимание на сумму 100 000 грн: именно этот порог применяют и к разовым расходам, и к сбережениям и депозитам. Превысили его без уведомления - рискуете остаться без ежемесячной помощи.

Как сообщить об изменениях

В ПФУ назвали четыре основных способа, часть из них можно оформить полностью онлайн:

лично обратиться в сервисный центр ПФУ;

отправить документы почтой на адрес территориального органа ПФУ;

подать данные через веб-портал электронных услуг ПФУ;

воспользоваться помощью уполномоченных должностных лиц территориальных общин, центров предоставления административных услуг или портала «Дія».

Онлайн-вариант через портал ПФУ или «Дію» самый быстрый: не нужно тратить время на очереди. Однако срок остается одинаковым для всех способов - об изменениях нужно сообщить не позднее чем за 14 дней.

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