Министерство здравоохранения обновило критерии, по которым медучреждения и фармпредприятия получают статус критически важных и право бронировать работников. Пороги для импортеров, дистрибьюторов, производителей медизделий и медицинских сетей выросли, а два пункта исключили полностью.

Бронирование медиков и фармацевтов в Украине меняется. Министерство здравоохранения изложило в новой редакции критерии, по которым медучреждения и фармпредприятия получают статус критически важных и право бронировать работников. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Пороги для импортеров, дистрибьюторов, производителей медизделий и медицинских сетей выросли. Как сообщает ЛІГА.ЗАКОН Бизнес, владелец регистрационного удостоверения на импортные лекарства теперь должен иметь не менее 10 препаратов из Национального перечня вместо 5.

Уполномоченному представителю производителя медизделий нужно 7 категорий вместо 5, а национальному производителю - 5 вместо 3. Оптовики будут подтверждать продажи не менее чем пяти аптечным субъектам, каждому - не менее 10 разных препаратов из перечня.

Для медицинских сетей, имеющих договор с Национальной службой здоровья Украины, появился новый порог: 10 млн грн оплат или 5 тысяч уникальных пациентов за предыдущий год. То есть подтвердить статус смогут только те сети, которые реально оказывали услуги в объемах выше этого предела.

Два основания для статуса исключили полностью. А оригинальные препараты и субстанции теперь дают право на статус только при минимальном количестве: 2 оригинальных лекарственных средства, 3 субстанции для производства или 5 для импорта.

По постановлению Кабмина №1328, если критерий, по которому предоставили статус, исключили, решение о критичности должны отменить. Остальные решения действуют до истечения своего срока, но подтвердить статус можно будет только по новым порогам, а проверяют его не реже раза в год.

Кто может потерять бронирование

В зоне риска прежде всего компании, которые получили статус по одному из двух исключенных пунктов, - их решение о критичности должны отменить. Вместе со статусом компания теряет и бронирование работников. Всем остальным придется доказать соответствие новым, более высоким порогам.

Работникам медицинской и фармацевтической сферы стоит проверить у своего работодателя, подтвердит ли компания статус критически важного предприятия по обновленным критериям. Если статус отменят, забронированные работники потеряют отсрочку от мобилизации.

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