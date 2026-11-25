Міністерство охорони здоров'я оновило критерії, за якими медзаклади і фармпідприємства набувають статусу критично важливих і отримують право бронювати працівників. Пороги для імпортерів, дистриб'юторів, виробників медвиробів і медичних мереж зросли, а два пункти вилучили взагалі.

Бронювання медиків і фармацевтів в Україні змінюється. Міністерство охорони здоров'я виклало в новій редакції критерії, за якими медзаклади і фармпідприємства набувають статусу критично важливих і отримують право бронювати працівників. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Пороги для імпортерів, дистриб'юторів, виробників медичних виробів і медичних мереж зросли. Як повідомляє ЛІГА.ЗАКОН Бізнес, власник реєстраційного посвідчення на імпортні ліки тепер має мати щонайменше 10 препаратів із Національного переліку замість 5.

Уповноваженому представнику виробника медвиробів потрібно 7 категорій замість 5, а національному виробнику - 5 замість 3. Оптовики підтверджуватимуть продажі щонайменше п'ятьом аптечним суб'єктам, кожному - не менше 10 різних препаратів із переліку.

Для медичних мереж, які мають договір із Національною службою здоров'я України, з'явився новий поріг: 10 млн грн оплат або 5 тисяч унікальних пацієнтів за попередній рік. Тобто підтвердити статус зможуть лише ті мережі, які реально надавали послуги в обсягах вище цієї межі.

Дві підстави для статусу вилучили повністю. А оригінальні препарати та субстанції тепер дають право на статус лише за мінімальної кількості: 2 оригінальні лікарські засоби, 3 субстанції для виробництва або 5 для імпорту.

За постановою Кабміну №1328, якщо критерій, за яким надали статус, виключили, рішення про критичність мають скасувати. Решта рішень діють до спливу свого строку, але підтвердити статус можна буде лише за новими порогами, а перевіряють його щонайменше раз на рік.

Хто може втратити бронювання

У зоні ризику передусім компанії, які отримали статус за одним із двох вилучених пунктів, - їхнє рішення про критичність мають скасувати. Разом зі статусом компанія втрачає і бронювання працівників. Усім іншим доведеться довести відповідність новим, вищим порогам.

Працівникам медичної і фармацевтичної сфери варто перевірити у свого роботодавця, чи підтвердить компанія статус критично важливого підприємства за оновленими критеріями. Якщо статус скасують, заброньовані працівники втратять відстрочку від мобілізації.

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