В декабре 2026 года женщины в Украине могут получать сразу несколько доплат к пенсии - за сверхнормативный стаж, возраст, а также за особые заслуги перед государством. Часть надбавок Пенсионный фонд начисляет автоматически, но некоторые требуют отдельного обращения.

В декабре 2026 года женщины в Украине могут получать сразу несколько доплат к основной пенсии. Как напоминают в Пенсионном фонде Украины, размер выплат можно увеличить за счёт возрастных доплат, сверхнормативного стажа и отдельных надбавок, предусмотренных для некоторых женщин за заслуги перед государством.

Доплата за сверхнормативный стаж

На доплату имеют право женщины, чей страховой стаж превышает норму. Для пенсий, оформленных после 1 октября 2011 года, нормой является 30 лет. Для более ранних пенсий, назначенных до этой даты, норма составляет 20 лет, но только если выплату после этого не пересчитывали по новым условиям.

Размер доплаты - 1% от базовой суммы пенсии за каждый полный год сверх нормы, но не более 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году прожиточный минимум составляет 2 595 гривен, поэтому максимальная доплата - 25,95 гривни за каждый такой год.

Работающим пенсионеркам во время работы надбавку начисляют по прожиточному минимуму, действовавшему на момент назначения или последнего перерасчёта пенсии. После увольнения выплату пересчитают уже по действующему уровню.

Надбавка матерям, воспитавшим пятерых и более детей

Отдельная доплата положена женщинам, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Это предусмотрено законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Такие женщины также имеют право на досрочный выход на пенсию уже с 50 лет при наличии 15 лет стажа.

Размер надбавки составляет от 35% до 40% прожиточного минимума: 35% - за пятерых детей и дополнительно 1% за каждого следующего ребёнка. В 2026 году это от 908 до 1 038 гривен ежемесячно.

Возрастные доплаты после 70 лет

Женщины в возрасте от 70 лет имеют право на возрастные надбавки к пенсии. От 70 до 75 лет доплачивают 300 гривен в месяц, от 75 до 80 лет - 456 гривен, а после 80 лет - 570 гривен.

Возрастную надбавку начисляют только тем, у кого общий размер пенсии вместе со всеми надбавками и повышениями не превышает 10 340 гривен.

Перерасчёт после 65 лет

Неработающие женщины после 65 лет могут рассчитывать на пересмотр пенсии, если имеют не менее 30 лет стажа, а размер выплаты не превышает 40% минимальной зарплаты. В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 гривен, поэтому гарантированная пенсия для женщин с учётом индексации равна 3 758 гривен.

Доплата на уход одиноким женщинам после 80 лет

Одиноким женщинам в возрасте от 80 лет, получающим пенсию по возрасту или за выслугу лет, предусмотрена государственная социальная помощь на уход. Условие - отсутствие трудоспособных родственников и потребность в постоянном постороннем уходе по заключению врачей. Размер надбавки составляет 40% прожиточного минимума, то есть 1 038 гривен в 2026 году.

Как оформить доплату

Возрастные надбавки и доплату за стаж Пенсионный фонд начисляет автоматически. Если право на выплату возникло, а деньги не поступают, стоит обратиться в сервисный центр ПФУ с паспортом и идентификационным кодом. Заявление также можно подать онлайн - через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

Все эти выплаты администрирует Пенсионный фонд Украины.