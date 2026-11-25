У грудні 2026 року жінки в Україні можуть отримувати одразу кілька доплат до пенсії - за наднормативний стаж, вік, а також за особливі заслуги перед державою. Частину надбавок Пенсійний фонд нараховує автоматично, але деякі потребують окремого звернення.

У грудні 2026 року жінки в Україні можуть отримувати одразу кілька доплат до основної пенсії. Як нагадують у Пенсійному фонді України, розмір виплат можна збільшити за рахунок вікових доплат, наднормативного стажу та окремих надбавок, передбачених для деяких жінок за заслуги перед державою.

Доплата за наднормативний стаж

На доплату мають право жінки, чий страховий стаж перевищує норму. Для пенсій, оформлених після 1 жовтня 2011 року, нормою є 30 років. Для старіших пенсій, призначених до цієї дати, норма становить 20 років, але лише якщо виплату після цього не перераховували за новими умовами.

Розмір доплати - 1% від базової суми пенсії за кожен повний рік понад норму, однак не більше ніж 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році прожитковий мінімум становить 2 595 гривень, тож максимальна доплата - 25,95 гривні за кожен такий рік.

Працюючим пенсіонеркам під час роботи надбавку нараховують за прожитковим мінімумом, який діяв на момент призначення або останнього перерахунку пенсії. Після звільнення виплату перерахують уже за чинним рівнем.

Надбавка матерям, які виховали п'ятьох і більше дітей

Окрема доплата покладена жінкам, які народили п'ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку. Це передбачено законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Такі жінки також мають право на достроковий вихід на пенсію вже з 50 років за наявності 15 років стажу.

Розмір надбавки становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму: 35% - за п'ятьох дітей і ще додатково 1% за кожну наступну дитину. У 2026 році це від 908 до 1 038 гривень щомісяця.

Вікові доплати після 70 років

Жінки віком від 70 років мають право на вікові надбавки до пенсії. Від 70 до 75 років доплачують 300 гривень на місяць, від 75 до 80 років - 456 гривень, а після 80 років - 570 гривень.

Вікову надбавку нараховують лише тим, у кого загальний розмір пенсії разом з усіма надбавками та підвищеннями не перевищує 10 340 гривень.

Перерахунок після 65 років

Непрацюючі жінки після 65 років можуть розраховувати на перегляд пенсії, якщо мають не менше 30 років стажу, а розмір виплати не перевищує 40% мінімальної зарплати. У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 гривень, тож гарантована пенсія для жінок з урахуванням індексації дорівнює 3 758 гривень.

Доплата на догляд одиноким жінкам після 80 років

Одиноким жінкам віком від 80 років, які отримують пенсію за віком або за вислугу років, передбачена державна соціальна допомога на догляд. Умова - відсутність працездатних родичів і потреба в постійному сторонньому догляді за висновком лікарів. Розмір надбавки становить 40% прожиткового мінімуму, тобто 1 038 гривень у 2026 році.

Як оформити доплату

Вікові надбавки та доплату за стаж Пенсійний фонд нараховує автоматично. Якщо право на виплату виникло, а гроші не надходять, варто звернутися до сервісного центру ПФУ з паспортом та ідентифікаційним кодом. Заяву також можна подати онлайн - через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Усі ці виплати адмініструє Пенсійний фонд України.