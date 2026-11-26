Верховний Суд пояснив: 50-відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів та їхніх родин не можна ставити в залежність від доходу сім'ї через закон про Держбюджет. Пільга захищена спеціальним законом.

Пільги ветеранам на комуналку не можна урізати через Держбюджет. Верховний Суд пояснив важливе правило: 50-відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг не можна ставити в залежність від доходу сім'ї нормою закону про державний бюджет.

Про рішення повідомляє Судово-юридична газета. Суть спору проста: профільну пільгу для ветеранів намагалися обмежити через рядок бюджету, хоча право на неї встановлене окремим законом.

Чому Держбюджет не може змінити пільгу

Верховний Суд наголосив: закон про Держбюджет діє лише протягом одного бюджетного року та регулює фінансування, а не умови соціальних гарантій. Тому він не може змінювати обсяг пільг, які встановлені спеціальним законом.

Право ветеранів та їхніх родин на знижку гарантує закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Якщо держава захоче переглянути цю пільгу, їй доведеться вносити зміни саме до цього закону, а не до кошторису.

Хто має право на 50% знижку

50-відсоткова знижка на оплату житлово-комунальних послуг надається в межах установлених норм споживання передбаченим законом категоріям ветеранів війни та членам їхніх сімей.

Головне - розмір доходу сім'ї на право пільги не впливає. Суд однозначно зафіксував: прив'язувати знижку до доходу через бюджетний закон заборонено.

Як оформити пільгу на комуналку

Пільгу на оплату житлово-комунальних послуг оформлюють через Пенсійний фонд України. Потрібно подати:

посвідчення учасника бойових дій або інший документ, що підтверджує статус;

заяву про внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги;

реквізити банківського рахунку для монетизованої виплати.

Документи приймають у сервісних центрах ПФУ, через ЦНАП або онлайн у особистому кабінеті на порталі електронних послуг Фонду.

Рішення означає, що ветерани та їхні родини можуть не хвилюватися: комунальна пільга не зникне через дефіцит бюджету чи намагання зекономити на кошторисі.

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