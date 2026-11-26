В Україні планують створити інтерактивну карту нерухомості, яку можна переобладнати під житло для ВПО. Там переселенці бачитимуть обстежені будівлі та зможуть самостійно шукати варіанти проживання.

Житло для переселенців в Україні стане простіше шукати - держава готує інтерактивну карту нерухомості, яку можна переобладнати під проживання внутрішньо переміщених осіб.

На карті переселенці зможуть переглядати обстежені будівлі, перевіряти їхній стан і самостійно підбирати варіанти для проживання. Поки що такої бази немає - дані про придатні об'єкти розкидані й не мають зручного формату для пошуку.

Спеціальні комісії в регіонах і Києві вже обстежили майже 4 тисячі об'єктів нерухомості. Роботу вели в межах закону №4080, який регулює інвентаризацію майна для житлових потреб переселенців.

Які регіони найбільше відчули наплив людей

У деяких громадах Вінницької, Одеської та Хмельницької областей населення через внутрішню міграцію зросло на 25-30%. Це створило додаткове навантаження на місцеву медицину, сферу послуг і житлову інфраструктуру.

За які кошти запустять карту

Сервіс можна запустити за підтримки міжнародних партнерів без додаткових витрат із державного бюджету. У парламенті закликають пришвидшити створення карти, щоб результати інвентаризації стали доступними самим переселенцям.

Що важливо врахувати переселенцю

На майбутній карті планують показати перелік обстежених об'єктів, зокрема в громадах, які прийняли значну кількість переселенців. Перед переїздом варто перевірити стан будівлі, її готовність до проживання та чи внесена вона до переліку придатних для переобладнання.

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