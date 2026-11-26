В Украине планируют создать интерактивную карту недвижимости, которую можно переоборудовать под жилье для ВПЛ. Там переселенцы будут видеть обследованные здания и смогут самостоятельно искать варианты проживания.

Жилье для переселенцев в Украине станет проще искать - государство готовит интерактивную карту недвижимости, которую можно переоборудовать под проживание внутренне перемещенных лиц.

На карте переселенцы смогут просматривать обследованные здания, проверять их состояние и самостоятельно подбирать варианты для проживания. Пока такой базы нет - данные о пригодных объектах разрознены и не имеют удобного формата для поиска.

Специальные комиссии в регионах и Киеве уже обследовали почти 4 тысячи объектов недвижимости. Работу вели в рамках закона №4080, который регулирует инвентаризацию имущества для жилищных нужд переселенцев.

Какие регионы больше всего ощутили наплыв людей

В некоторых общинах Винницкой, Одесской и Хмельницкой областей население из-за внутренней миграции выросло на 25-30%. Это создало дополнительную нагрузку на местную медицину, сферу услуг и жилищную инфраструктуру.

За какие средства запустят карту

Сервис можно запустить при поддержке международных партнеров без дополнительных расходов из государственного бюджета. В парламенте призывают ускорить создание карты, чтобы результаты инвентаризации стали доступными самим переселенцам.

Что важно учесть переселенцу

На будущей карте планируют показать перечень обследованных объектов, в том числе в общинах, которые приняли значительное количество переселенцев. Перед переездом стоит проверить состояние здания, его готовность к проживанию и внесено ли оно в перечень пригодных для переоборудования.

Ранее Politeka сообщала, компенсация аренды жилья для переселенцев: в министерстве объяснили, почему программа не сработала.