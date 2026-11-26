Верховный Суд разъяснил: 50-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов и их семей нельзя ставить в зависимость от дохода семьи через закон о Госбюджете. Льгота защищена специальным законом.

Льготы ветеранам на коммуналку нельзя урезать через Госбюджет. Верховный Суд разъяснил важное правило: 50-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг нельзя ставить в зависимость от дохода семьи нормой закона о госбюджете.

О решении сообщает Судебно-юридическая газета. Суть спора проста: профильную льготу для ветеранов пытались ограничить через строку бюджета, хотя право на нее установлено отдельным законом.

Почему Госбюджет не может изменить льготу

Верховный Суд подчеркнул: закон о Госбюджете действует только в течение одного бюджетного года и регулирует финансирование, а не условия социальных гарантий. Поэтому он не может менять объем льгот, установленных специальным законом.

Право ветеранов и их семей на скидку гарантирует закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Если государство захочет пересмотреть эту льготу, придется вносить изменения именно в этот закон, а не в смету.

Кто имеет право на 50% скидку

50-процентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется в пределах установленных норм потребления предусмотренным законом категориям ветеранов войны и членам их семей.

Главное - размер дохода семьи на право льготы не влияет. Суд однозначно зафиксировал: привязывать скидку к доходу через бюджетный закон запрещено.

Как оформить льготу на коммуналку

Льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг оформляют через Пенсионный фонд Украины. Нужно подать:

удостоверение участника боевых действий или другой документ, подтверждающий статус;

заявление о внесении в Реестр лиц, имеющих право на льготы;

реквизиты банковского счета для монетизированной выплаты.

Документы принимают в сервисных центрах ПФУ, через ЦНАП или онлайн в личном кабинете на портале электронных услуг Фонда.

Решение означает, что ветераны и их семьи могут не беспокоиться: коммунальная льгота не исчезнет из-за дефицита бюджета или желания сэкономить на смете.

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