Українці, які відпрацювали понад встановлений законом мінімум страхового стажу, мають право на доплату до пенсії. Розмір надбавки рахують за кожен повний понаднормовий рік, а нараховують її автоматично.

Українські пенсіонери, які офіційно працювали довше за передбачений мінімум страхового стажу, можуть отримувати більше, ніж базова пенсійна виплата. Доплату нараховують за кожен повний рік роботи, відпрацьований понад норму, необхідну для призначення пенсії за віком.

Правило закріплене у профільному пенсійному законодавстві. За кожен повний рік стажу, що перевищує нормативний мінімум, пенсія збільшується на 1 відсоток її розміру. Важливе обмеження: сума надбавки за один такий рік не може бути більшою, ніж 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

Норматив стажу для цієї доплати становить 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Тобто кожен рік, відпрацьований понад ці показники, додає до щомісячної виплати невелику, але відчутну суму - чим більше понаднормових років, тим помітніша надбавка.

У Пенсійному фонді пояснюють, що надбавка розраховується автоматично під час призначення або перерахунку пенсії. Окремо звертатися до органів ПФУ в більшості випадків не потрібно, якщо весь трудовий стаж уже внесений до реєстру застрахованих осіб.

Окремий порядок діє для тих, хто продовжує працювати вже після призначення пенсії. У таких випадках можливий подальший перерахунок виплати з урахуванням новонабутого страхового стажу. Тому навіть кілька додаткових років офіційної роботи можуть з часом збільшити щомісячну суму.

Як перевірити нарахування надбавки

Переконатися, що всі роки стажу враховані правильно, можна кількома способами. Найпростіший - перевірити дані в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду. Там відображається загальний страховий стаж, урахований під час розрахунку.

Якщо людина бачить, що якісь періоди роботи не зараховані, варто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ або подати звернення онлайн. Потрібно мати трудову книжку та документи, що підтверджують стаж, щоб фахівці могли перевірити й за потреби перерахувати виплату.

Розмір доплати для кожного пенсіонера визначається індивідуально, залежно від кількості понаднормових років і розміру основної пенсії. Тому перевірка правильності зарахування стажу - найнадійніший спосіб не втратити гроші, на які людина вже має право.