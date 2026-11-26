Украинцы, отработавшие сверх установленного законом минимума страхового стажа, имеют право на доплату к пенсии. Размер надбавки считают за каждый полный сверхурочный год, а начисляют ее автоматически.

Украинские пенсионеры, официально работавшие дольше предусмотренного минимума страхового стажа, могут получать больше базовой пенсионной выплаты. Доплату начисляют за каждый полный год работы, отработанный сверх нормы, необходимой для назначения пенсии по возрасту.

Правило закреплено в профильном пенсионном законодательстве. За каждый полный год стажа, превышающий нормативный минимум, пенсия увеличивается на 1 процент ее размера. Важное ограничение: сумма надбавки за один такой год не может быть больше, чем 1 процент минимального размера пенсии по возрасту.

Норматив стажа для этой доплаты составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. То есть каждый год, отработанный сверх этих показателей, добавляет к ежемесячной выплате небольшую, но ощутимую сумму - чем больше сверхурочных лет, тем заметнее надбавка.

В Пенсионном фонде объясняют, что надбавка рассчитывается автоматически при назначении или перерасчете пенсии. Отдельно обращаться в органы ПФУ в большинстве случаев не нужно, если весь трудовой стаж уже внесен в реестр застрахованных лиц.

Отдельный порядок действует для тех, кто продолжает работать уже после назначения пенсии. В таких случаях возможен последующий перерасчет выплаты с учетом вновь приобретенного страхового стажа. Поэтому даже несколько дополнительных лет официальной работы могут со временем увеличить ежемесячную сумму.

Как проверить начисление надбавки

Убедиться, что все годы стажа учтены правильно, можно несколькими способами. Самый простой - проверить данные в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда. Там отображается общий страховой стаж, учтенный при расчете.

Если человек видит, что какие-то периоды работы не зачислены, стоит обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ или подать обращение онлайн. Нужно иметь трудовую книжку и документы, подтверждающие стаж, чтобы специалисты могли проверить и при необходимости пересчитать выплату.

Размер доплаты для каждого пенсионера определяется индивидуально, в зависимости от количества сверхурочных лет и размера основной пенсии. Поэтому проверка правильности зачисления стажа - самый надежный способ не потерять деньги, на которые человек уже имеет право.