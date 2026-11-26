Педагоги можуть оформити пенсію за вислугу років незалежно від віку, проте Пенсійний фонд перевіряє не лише стаж, а й конкретну посаду, тип закладу та документи. Окремо ПФУ нагадав, за яких умов уже призначену виплату припиняють.

Педагогічні працівники можуть претендувати на пенсію за вислугу років незалежно від віку. Але для призначення виплати важливі не лише роки роботи, а й конкретна посада, тип закладу та підтвердження стажу на визначені законодавством дати.

Як повідомляє БУХГАЛТЕР.UA, Пенсійний фонд України нагадав, як оцінюють ці обставини. Право на таку пенсію залежить від того, чи працювала людина на посаді та в закладі, передбачених Переліком № 909, і чи мала необхідний спеціальний стаж на відповідну контрольну дату.

Загального запису про багаторічну роботу в освіті може бути недостатньо. Значення мають точна назва посади, яка має збігатися з переліком, і документи, що підтверджують періоди роботи.

Кадровим службам освітніх установ радять перевірити трудові книжки, накази та інші документи про роботу. Особливої уваги потребують посади й заклади, відповідність яких переліку не є очевидною, зокрема після змін у структурі освітньої мережі.

Окрема умова стосується вже призначеної пенсії. За позицією ПФУ, щоб отримати пенсію за вислугу років, потрібно звільнитися з посади, яка дає на неї право. Якщо пенсіонер знову влаштовується на таку посаду, виплату припиняють.

Поновити виплату можна лише після повторного звільнення: гроші повертаються з наступного дня. Тому педагогам варто заздалегідь перевірити стаж і документи, перш ніж оформлювати пенсію.

Що перевірити перед оформленням пенсії за вислугу років

точну назву посади у трудовій книжці та її відповідність Переліку № 909;

тип закладу, де працювала людина;

тривалість спеціального стажу на контрольну дату;

наявність наказів та інших документів, що підтверджують періоди роботи.

У фонді наголошують: роз'яснення ПФУ не є нормативно-правовим актом і не вводить нових правил, але допомагає зрозуміти практичний підхід до застосування чинних вимог.