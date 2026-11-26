Спасатели ГСЧС показали, как высокогорье Карпат укрыло снегом, а на горе Пип Иван наблюдается налипание снега. В ближайшие дни осадков не станет меньше, а температура ночью еще снизится.

Снег в Карпатах в эти дни уже не редкость: спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что зима полноценно вступила в свои права в высокогорье.

По состоянию на 25 ноября вершины Карпат уверенно покрыты снегом, а на отдельных участках наблюдается его налипание. Особенно заметна ситуация на горе Пип Иван, где снегом покрыты не только склоны, но и отдельные вертикальные поверхности.

«Зима уже не намекает на свой приход», а погода «уверенно укрывает вершины снегом», - отметили спасатели, опубликовав видео с высокогорья.

На кадрах видно, что видимость на горе ограничена. Гору Пип Иван, которую также называют Пип Иван Черногорский или Черная Гора, считают одной из самых высоких вершин Украинских Карпат - ее высота составляет 2028,5 метра.

Вершина расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На горе сохранились руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, часть которой восстановили для туристов. Сейчас она известна под названием «Белый Слон».

Какой будет погода в ближайшие дни

По прогнозу ГСЧС, днем 26 ноября на Закарпатье и Прикарпатье ожидается мокрый снег, местами возможно его налипание. На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируют, лишь в Одесской области ожидается дождь.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -7°, днем - от -3 до +3°. На Закарпатье и юге страны будет теплее - днем воздух прогреется до +7°.

В западных областях утром местами возможен туман, а на дорогах - гололедица. В среду в большинстве регионов, кроме юга, ожидается небольшой снег, местами на дорогах образуется гололедица. Погода будет облачной с прояснениями, температура местами поднимется до +3°.

«Водители, будьте внимательны, а если планируете путешествие в горы - учитывайте зимние погодные условия и не рискуйте ради видов», - подчеркнули спасатели, обращаясь к тем, кто собирается в Карпаты.

Ранее Politeka сообщала, погода на 26 ноября: ночью до -8° мороза, местами снег, а дальше морозы до -15°.

Также Politeka сообщала, погода в Украине на неделю: после снега и дождей придут морозы, синоптики предупредили, когда.