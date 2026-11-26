Шахраї маскуються під офіційний чат-бот «Штрафи ПДР» і розсилають водіям підроблені повідомлення про порушення. У поліції перерахували ознаки, за якими можна викрити обман.

На дорогах України побільшало «Фантомів», а слідом за цим активізувалися й шахраї - вони почали розсилати водіям фейкові повідомлення про штрафи за порушення ПДР, маскуючись під офіційний чат-бот МВС.

Про нову схему обману повідомив глава Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН. Аферисти використовують назву, схожу на реальний сервіс «Штрафи ПДР» (@ShtrafyPDRbot), але розсилають повідомлення через сторонні боти.

Як шахраї імітують офіційні повідомлення

Щоб виглядати переконливо, зловмисники вказують реалістичні суми штрафів і номери постанов. Усе це - лише декорація, яка має створити враження достовірності та змусити людину заплатити не туди, куди треба.

За словами Білошицького, про обман можуть свідчити кілька ознак:

акаунт у Telegram має позначку "Не є офіційним", створений нещодавно або відсутній у ваших контактах;

повідомлення надходить через сторонній бот, а не офіційний сервіс;

вас кваплять зі сплатою, обіцяють "вигідну" знижку або обмежують час, щоб ви не встигли перевірити інформацію;

у тексті вказані суми штрафів і номери постанов, які нібито підтверджують справжність.

Жодна з цих деталей не робить повідомлення справжнім, наголошують у поліції. Головне правило одне: не переходити за підозрілими посиланнями і не вводити дані картки на сторонніх ресурсах.

Де перевіряти справжні штрафи

Офіційно перевірити наявність штрафів за порушення ПДР можна двома способами. Перший - вебпортал МВС. Другий - застосунок «Штрафи ПДР». Це єдині сервіси, які показують реальну інформацію про постанови.

Якщо у вас виникли сумніви щодо справжності повідомлення, у поліції радять звернутися до найближчого підрозділу управління патрульної поліції. Там швидко перевірять, чи дійсно на вас виписаний штраф.

Варто знати й ще один момент. Якщо штраф за порушення, зафіксоване в автоматичному режимі, не сплачено протягом 10 діб, власнику транспортного засобу надсилається офіційний лист поштою. Тобто справжнє повідомлення ніколи не вимагає миттєвої оплати через сумнівний бот.

Що робити, якщо отримали підозріле повідомлення

Найперше - нічого не платити і нікуди не переходити. Перевірте інформацію самостійно на вебпорталі МВС або в застосунку «Штрафи ПДР», ввівши свої дані.

Якщо штраф там не відображається - перед вами шахрайство, ігноруйте повідомлення та заблокуйте відправника. Персональні й банківські дані вводьте виключно на перевірених державних сервісах.

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