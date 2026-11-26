Переселенцям, які переїхали до Одеси та області, доступні державні виплати на проживання, субсидія на оренду житла та житлові програми. Розповідаємо, скільки платять у 2026 році, які документи потрібні та куди звертатися.

Прогноз погоди в Одеській області на тиждень уже відомий, а переселенцям тим часом нагадали про доступну підтримку. Державна допомога на проживання ВПО у 2026 році становить 2000 гривень на місяць для дорослих і 3000 гривень для дітей та людей з інвалідністю. Про це повідомляє сайт 048.ua.

Які виплати передбачені для переселенців

Виплати призначають на шість місяців і нараховують на кожного члена сім'ї, відомості про якого внесені до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Водночас гроші не платять автоматично всім: право на допомогу залежить від категорій отримувачів, майнових умов і доходів сім'ї.

Під час перевірки враховують середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача. У 2026 році граничний показник для продовження виплат становить чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність, на одну особу.

Заяву можна подати через сервісний центр Пенсійного фонду України, ЦНАП або орган місцевого самоврядування. Для тих, хто оформлює статус ВПО вперше, доступне подання й через застосунок «Дія».

Як отримати довідку ВПО

Довідка підтверджує статус і потрібна для оформлення більшості видів підтримки. Оформити її можна через «Дію», у ЦНАПі, в органі соціального захисту населення або через виконавчий орган місцевої ради.

Для цього знадобляться паспорт, реєстраційний номер платника податків, а за потреби - документи, що підтверджують проживання на території, звідки людина перемістилася. В «Дії» слід вказати актуальну адресу проживання та підтвердити місце перебування геолокацією.

Субсидія на оренду житла

Переселенці, які орендують квартиру чи будинок, можуть оформити окрему субсидію на оплату оренди. Її розмір не фіксований: він залежить від доходів сім'ї, кількості її членів і вартості оренди.

Для оформлення треба знайти житло, укласти договір найму та подати заяву до Пенсійного фонду. Документи приймають у сервісному центрі ПФУ, ЦНАПі, а також онлайн через портал електронних послуг ПФУ. Рішення про призначення повідомляють протягом десяти днів.

Які є можливості отримати житло

В області діє програма забезпечення житлом ВПО та учасників бойових дій на 2025-2027 роки. Її реалізують за участю департаменту соціальної та сімейної політики Одеської ОДА та Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Програма передбачає пільгові кредити на будівництво або придбання житла. За планом протягом 2025-2027 років очікують забезпечити житлом 50 сімей. Це не безоплатне розселення: участь передбачає кредитування та виконання умов.

Для пошуку тимчасового житла також працює державна платформа «Прихисток», а про вільні місця можна дізнатися в місцевих органах влади.

Куди звертатися переселенцям в Одесі

Допомогу та консультації надає департамент соціальної та сімейної політики Одеської ОДА (вул. Канатна, 83, 11-й поверх, телефон +38 (048) 753-11-90). Пенсійний фонд призначає та виплачує допомогу на проживання і розглядає заяви на субсидію з оренди житла.

У ЦНАПі Одеської міської ради (вул. Косівська, 2-Д, телефон (048) 705-55-55) можна оформити довідку ВПО. Також у місті працює центр підтримки «ЯМаріуполь» (Деволанівський узвіз, 12, телефон +38 050 344 41 35), орієнтований передусім на мешканців Маріупольської громади.

Як оформити виплату: покроково

Оформіть довідку ВПО через «Дію», ЦНАП або орган соцзахисту. Подайте заяву на допомогу на проживання до ПФУ, ЦНАПу чи органу місцевого самоврядування. Для субсидії на оренду укладіть офіційний договір найму та подайте його разом із заявою до ПФУ. Дочекайтеся рішення: про субсидію повідомляють протягом 10 днів.

Якщо після отримання довідки ви переїхали, про зміну адреси слід повідомити відповідний орган протягом установленого строку. Перед поданням документів варто уточнити актуальні вимоги в ПФУ чи соцслужбі, щоб не затримати розгляд заяви.

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