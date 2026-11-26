Переселенцам, переехавшим в Одессу и область, доступны государственные выплаты на проживание, субсидия на аренду жилья и жилищные программы. Рассказываем, сколько платят в 2026 году, какие документы нужны и куда обращаться.

Прогноз погоды в Одесской области на неделю уже известен, а переселенцам тем временем напомнили о доступной поддержке. Государственная помощь на проживание ВПЛ в 2026 году составляет 2000 гривен в месяц для взрослых и 3000 гривен для детей и людей с инвалидностью. Об этом сообщает сайт 048.ua.

Какие выплаты предусмотрены для переселенцев

Выплаты назначают на шесть месяцев и начисляют на каждого члена семьи, сведения о котором внесены в Единую информационную базу данных о ВПЛ. При этом деньги не платят автоматически всем: право на помощь зависит от категорий получателей, имущественных условий и доходов семьи.

При проверке учитывают среднемесячный совокупный доход на одного получателя. В 2026 году предельный показатель для продления выплат составляет четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, на одного человека.

Заявление можно подать через сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или орган местного самоуправления. Для тех, кто оформляет статус ВПЛ впервые, доступна подача и через приложение «Дія».

Как получить справку ВПЛ

Справка подтверждает статус и нужна для оформления большинства видов поддержки. Оформить ее можно через «Дію», в ЦНАПе, в органе социальной защиты населения или через исполнительный орган местного совета.

Для этого понадобятся паспорт, регистрационный номер налогоплательщика, а при необходимости - документы, подтверждающие проживание на территории, откуда человек переместился. В «Дії» нужно указать актуальный адрес проживания и подтвердить место пребывания геолокацией.

Субсидия на аренду жилья

Переселенцы, которые арендуют квартиру или дом, могут оформить отдельную субсидию на оплату аренды. Ее размер не фиксированный: он зависит от доходов семьи, количества ее членов и стоимости аренды.

Для оформления нужно найти жилье, заключить договор найма и подать заявление в Пенсионный фонд. Документы принимают в сервисном центре ПФУ, ЦНАПе, а также онлайн через портал электронных услуг ПФУ. Решение о назначении сообщают в течение десяти дней.

Какие есть возможности получить жилье

В области действует программа обеспечения жильем ВПЛ и участников боевых действий на 2025-2027 годы. Ее реализуют при участии департамента социальной и семейной политики Одесской ОГА и Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Программа предусматривает льготные кредиты на строительство или приобретение жилья. По плану в течение 2025-2027 годов ожидают обеспечить жильем 50 семей. Это не бесплатное расселение: участие предусматривает кредитование и выполнение условий.

Для поиска временного жилья также работает государственная платформа «Прихисток», а о свободных местах можно узнать в местных органах власти.

Куда обращаться переселенцам в Одессе

Помощь и консультации предоставляет департамент социальной и семейной политики Одесской ОГА (ул. Канатная, 83, 11-й этаж, телефон +38 (048) 753-11-90). Пенсионный фонд назначает и выплачивает помощь на проживание и рассматривает заявления на субсидию по аренде жилья.

В ЦНАПе Одесского городского совета (ул. Коссовская, 2-Д, телефон (048) 705-55-55) можно оформить справку ВПЛ. Также в городе работает центр поддержки «ЯМаріуполь» (Деволановский спуск, 12, телефон +38 050 344 41 35), ориентированный прежде всего на жителей Мариупольской громады.

Как оформить выплату: пошагово

Оформите справку ВПЛ через «Дію», ЦНАП или орган соцзащиты. Подайте заявление на помощь на проживание в ПФУ, ЦНАП или орган местного самоуправления. Для субсидии на аренду заключите официальный договор найма и подайте его вместе с заявлением в ПФУ. Дождитесь решения: о субсидии сообщают в течение 10 дней.

Если после получения справки вы переехали, об изменении адреса следует сообщить соответствующий орган в течение установленного срока. Перед подачей документов стоит уточнить актуальные требования в ПФУ или соцслужбе, чтобы не задержать рассмотрение заявления.

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