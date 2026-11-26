Пенсионный фонд при расчете субсидии учитывает денежные подарки от родственников. Если разовая сумма превысила 83 200 грн, о ней нужно уведомить в течение 30 календарных дней, иначе переплату могут потребовать вернуть.

Деньги, подаренные детьми, родителями или другими родственниками, могут уменьшить субсидию или вовсе лишить ее. Особенно осторожно стоит относиться к крупным суммам, полученным одним платежом: для таких случаев государство установило отдельные правила и исключения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина № 632. Значение имеют и размер подарка, и то, откуда поступили деньги.

Как деньги от родственников влияют на субсидию

Все зависит от того, как именно человек получил средства. Если подарок оформили официально и задекларировали в налоговой как доход, Пенсионный фонд увидит эту сумму в государственных реестрах и учтет ее при расчете доходов семьи. Из-за этого субсидия может уменьшиться.

Перевод из-за границы через Western Union, SWIFT или с иностранного банковского счета тоже засчитывают в совокупный доход семьи. А вот обычный перевод с карты на карту или подарок наличными в пределах Украины ПФУ контролирует слабо: доступ к таким повседневным операциям между гражданами ограничен.

О какой сумме надо уведомлять ПФУ

Для получателей субсидии действует отдельное правило в отношении крупных разовых доходов. Лимит составляет 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на дату назначения помощи. В 2026 году это 83 200 грн.

Например, если родители подарили дочери 100 000 грн и эти средства считаются ее разовым доходом, она должна уведомить об этом Пенсионный фонд, если получает субсидию. После этого ПФУ оценит материальное положение семьи и решит, сохранилась ли за ней выплата.

Когда можно лишиться субсидии

ПФУ учитывает и то, куда человек потратил подаренные деньги. Причиной отказа или прекращения выплат могут стать:

депозиты и ОВГЗ свыше 100 000 грн на счетах;

покупка иностранной валюты или банковских металлов на сумму свыше 50 000 грн за 12 месяцев;

крупные покупки - автомобиль, недвижимость, другие товары или услуги на сумму свыше 100 000 грн за год.

Для отдельных расходов есть исключения. Среди них - оплата лечения и покупка генераторов стоимостью до 150 000 грн.

Какие суммы ПФУ не учитывает

Есть доходы, которые на назначение субсидии не влияют. К ним относятся:

целевая благотворительная помощь на лечение и образование;

помощь на преодоление последствий стихийных бедствий, аварий и эпидемий;

страховые выплаты на медицинскую и социальную помощь;

наследство в виде недвижимости или ее основной части;

гранты и стипендии на обучение.

Как и когда уведомить Пенсионный фонд

Если получатель субсидии получил разовый доход свыше 83 200 грн, он должен уведомить об этом Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней. Сделать это можно лично через сервисный центр ПФУ или онлайн через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

Молчать опасно. Если впоследствии выяснится, что человек получал субсидию в большем размере, чем положено, излишне выплаченные государством деньги могут потребовать вернуть.

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