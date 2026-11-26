Мінветеранів пропонує скоротити строк купівлі житла за компенсацією з року до шести місяців і виплачувати кошти поза чергою людям з інвалідністю внаслідок війни І групи. Зміни закладені в проєкт оновлення постанови Кабміну №719.

Мінветеранів пропонує скоротити строк купівлі житла за компенсацією на житло для ветеранів з року до шести місяців. Зміни закладені в доопрацьований проєкт змін до постанови Кабміну №719. Людям з інвалідністю внаслідок війни І групи хочуть виплачувати кошти поза чергою.

Як повідомляє медіапортал «Ветеран» із посиланням на відомство, громадські консультації тривали з 8 до 22 жовтня 2026 року. За звітом міністерства, зауважень і пропозицій до доопрацьованого тексту не надійшло. Станом на 24 листопада офіційного рішення Кабміну про ухвалення нової редакції ще не оприлюднено.

Кого стосуються зміни

Постанова №719 визначає, як держава фінансує і виплачує грошову компенсацію на придбання житла людям з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп, а також родинам загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників. Одна з головних умов участі - перебування на квартирному обліку.

Строк купівлі скоротять до пів року

Зараз на придбання житла дають рік від дня зарахування коштів на спеціальний рахунок. Проєкт змін скорочує цей строк удвічі - до шести місяців. Для заявників, які беруть участь у заходах з оборони України, передбачено окреме правило: вони зможуть використати гроші під час воєнного стану та впродовж шести місяців після його припинення або скасування.

Кому виплатять поза чергою

Пріоритет хочуть надати людям з інвалідністю внаслідок війни І групи, які відповідають умовам програми. Їм компенсацію пропонують виплачувати поза чергою.

Як перевірятимуть житлові умови

Під час перевірки враховуватимуть житло заявника та членів сім'ї, на яких розраховують компенсацію. У проєкті закладено поріг 13,65 м² житлової площі на людину. Також перевірятимуть, чи відчужувала родина житло такої площі протягом попередніх п'яти років. Для знищеного житла та нерухомості на територіях активних бойових дій або в тимчасовій окупації передбачено винятки.

Як ваучер або сертифікат вплине на виплату

Уже отриманий житловий ваучер для ВПО або компенсація за знищене житло - зокрема у формі житлового сертифіката - можуть стати підставою для відмови у виплаті за постановою №719. Враховуватимуть допомогу, яку отримав заявник або член сім'ї. Водночас передбачено виняток для тих, хто придбав житло за ці кошти до 24 лютого 2022 року, якщо воно розташоване на тимчасово окупованій території.

Що робити тим, хто вже чекає на компенсацію

Якщо зміни ухвалять у запропонованій редакції, родинам доведеться швидше знайти житло й оформити купівлю після надходження грошей. Тим, хто вже отримував житлову допомогу за іншою програмою, варто з'ясувати, як вона вплине на право на виплату за постановою №719. Поки діє чинна редакція, строк використання вже зарахованих коштів треба визначати за чинним порядком і документами щодо своєї виплати.

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