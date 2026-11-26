Вклеивание нового фото в паспорт-книжечку само по себе не обязывает уведомлять ТЦК. А вот замена книжечки на ID-карту - да, и тут уже работает приложение 4, которое работодатель подает до 5 числа ежемесячно.

Воинский учет в Украине имеет немало нюансов, и один из них - что делать, когда человеку исполнилось 45 лет и он меняет фото в паспорте. Специалисты по трудовому праву и кадровому учету портала 7eminar объяснили, что все зависит от того, оставил ли человек старую паспорт-книжечку или перешел на пластиковый документ нового образца.

Главное правило простое: если человек просто вклеил новую фотографию в действующую паспорт-книжечку, реквизиты документа остаются прежними. Значит, оснований уведомлять ТЦК нет.

Когда приложение 4 все же нужно подавать

Обязанность информировать территориальный центр комплектования возникает только тогда, когда вместо вклеивания фото паспорт-книжечку заменяют на ID-карту. В этом случае меняются сами реквизиты документа, и это уже весомое основание для подачи приложения 4.

Важный момент: работодатель должен ориентироваться не на дату вклеивания фото, а на день, когда работник фактически предоставил новые сведения о своем паспорте. Подавать приложение 4 в таких случаях нужно ежемесячно до 5 числа.

Почему вклеивание фото не требует отчета

Как объясняют специалисты, действующие правила не предусматривают прикладывания ксерокопии паспорта с обновленной фотографией к приложению 4. Поэтому юридических оснований направлять уведомление в ТЦК в случае только нового фото нет.

О чем ТЦК нужно уведомлять обязательно

Уведомлять необходимо в случае изменения фамилии, имени или отчества, реквизитов паспорта гражданина Украины, адреса задекларированного или зарегистрированного места жительства, адреса фактического места жительства, а также места работы или должности работника.

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