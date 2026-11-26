В декабре 2026 года средняя температура в Украине будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, а осадков ожидают от 34 до 78 миллиметров. По оценке УкрГидрометцентра, показатели первого месяца зимы будут соответствовать климатической норме.

Морозы и снег в Украине в декабре будут умеренными. Детальный прогноз на первый месяц зимы опубликовал УкрГидрометцентр.

Среднемесячная температура декабря будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. Это соответствует климатической норме, ведь обычно в декабре в Украине фиксируют от 1 до 5 градусов мороза.

Количество осадков за месяц прогнозируют в пределах 34-78 миллиметров, то есть 80-120% климатической нормы. Больше всего снега и дождя ожидают в горных районах Закарпатья, Ивано-Франковской области и в Крымских горах - от 81 до 105 миллиметров.

Декабрь - переходный месяц, когда в большинстве регионов начинается метеорологическая зима. Она стартует после устойчивого перехода средней суточной температуры через 0 градусов в сторону понижения.

По многолетним данным, устойчивое похолодание обычно наступает уже в первой декаде декабря. На юге Украины переход фиксируют позже, во второй декаде месяца, а на северо-востоке и в Карпатах зима начинается еще в конце ноября.

В большинстве областей постепенно формируется снежный покров, хотя на юге он устанавливается не каждый год.

Абсолютный минимум декабря в Украине достигал от 22,2 до 34,2 градуса мороза, а на востоке, Львовщине и Ивано-Франковщине местами опускался до минус 37,9 градуса. Самые теплые декабрьские дни приносили до 9,7-20,2 градуса тепла.

Первый месяц зимы традиционно сопровождают сильный ветер, метели, гололед, налипание мокрого снега и туманы во время оттепелей. В ряде городов снегопады начались еще в ноябре, 24 ноября снег шел, в частности, в Киеве и Ужгороде.

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