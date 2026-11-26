Почти половина детей, потерявших отца или мать на войне, имеют симптомы ПТСР выше порога риска. Как распознать тревожные сигналы и помочь ребенку в школе.

Защита детей в условиях войны - это не только о физической безопасности. Как сообщает образовательный портал «Всеосвіта», у 47% детей, потерявших отца или мать на войне, симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) превышают порог риска. То есть почти каждый второй такой ребенок нуждается во внимании специалистов, причем прежде всего в школе, где он проводит большую часть дня.

Исследование показало еще одну тревожную тенденцию: взрослые нередко не замечают этих симптомов. Учителя списывают изменения в поведении на «трудный характер» или лень, а другие родные - на переходный возраст. Тем временем травма никуда не исчезает, просто ребенок учится ее прятать.

Как распознать ПТСР у ребенка

ПТСР у детей выглядит не так, как у взрослых. Школьник может стать замкнутым, внезапно потерять интерес к учебе или друзьям или, наоборот, реагировать агрессией на мелочи. Часто появляются нарушения сна, ночные кошмары, страх громких звуков или сирен, который не проходит даже в безопасном месте.

Насторожить должны и телесные сигналы: ребенок жалуется на головную боль или боль в животе без медицинских причин, теряет аппетит или начинает есть слишком много. Младшие школьники могут «возвращаться» в прошлое - снова бояться темноты, проситься спать с родителями, снова хотеть на руки.

Что делать взрослым

Первое правило - не заставлять ребенка говорить о потере, но и не делать эту тему запретной. Дайте понять, что любые его чувства нормальны: и слезы, и злость, и даже временное безразличие. Стабильный распорядок дня возвращает ощущение безопасности, поэтому режим сна, еды и занятий стоит сохранить несмотря ни на что.

Как помочь ребенку в школе

Родителям стоит поговорить с классным руководителем и школьным психологом, не раскрывая всех подробностей, но объяснив, что ребенок пережил потерю и может реагировать нестандартно. Договоритесь о нескольких простых вещах:

разрешить ребенку выходить из класса, если ему становится невыносимо;

заменить внезапные контрольные или выступления у доски на более спокойные форматы, пока ребенок не восстановится;

не наказывать за невнимательность, а искать, что именно ее вызывает.

Если симптомы держатся дольше месяца и мешают учебе, сну или общению - это повод обратиться к детскому психологу или психиатру. В таких случаях терапия дает действительно хороший результат, а своевременная помощь не дает травме перерасти в хроническое состояние во взрослом возрасте.