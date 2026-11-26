У грудні 2026 року середня температура в Україні коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, а опадів очікують від 34 до 78 міліметрів. За оцінкою Укргідрометцентру, показники першого місяця зими відповідатимуть кліматичній нормі.

Морози та сніг в Україні у грудні будуть помірними. Детальний прогноз на перший місяць зими опублікував Укргідрометцентр.

Середньомісячна температура грудня коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла. Це відповідає кліматичній нормі, адже зазвичай у грудні в Україні фіксують від 1 до 5 градусів морозу.

Кількість опадів за місяць прогнозують у межах 34-78 міліметрів, тобто 80-120% від кліматичної норми. Найбільше снігу та дощу очікують у гірських районах Закарпаття, Івано-Франківської області і в Кримських горах - від 81 до 105 міліметрів.

Грудень - перехідний місяць, коли в більшості регіонів починається метеорологічна зима. Вона стартує після сталого переходу середньої добової температури через 0 градусів у бік зниження.

За багаторічними даними, стійке похолодання зазвичай настає вже в першій декаді грудня. На півдні України перехід фіксують пізніше, у другій декаді місяця, а на північному сході та в Карпатах зима починається ще наприкінці листопада.

У більшості областей поступово формується сніговий покрив, хоча на півдні він встановлюється не щороку.

Абсолютний мінімум грудня в Україні сягав від 22,2 до 34,2 градуса морозу, а на сході, Львівщині та Івано-Франківщині місцями опускався до мінус 37,9 градуса. Найтепліші грудневі дні приносили до 9,7-20,2 градуса тепла.

Перший місяць зими традиційно супроводжують сильний вітер, заметілі, ожеледь, налипання мокрого снігу та тумани під час відлиг. У низці міст снігопади почалися ще в листопаді, 24 листопада сніг ішов, зокрема, у Києві та Ужгороді.

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