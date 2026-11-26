Вклеювання нового фото в паспорт-книжечку саме по собі не зобов'язує повідомляти ТЦК. А ось заміна книжечки на ID-картку - так, і тут уже працює додаток 4, який роботодавець подає до 5 числа щомісяця.

Військовий облік в Україні має чимало нюансів, і один із них - що робити, коли людині виповнилося 45 років і вона міняє фото в паспорті. Спеціалісти з трудового права та кадрового обліку порталу 7eminar пояснили, що все залежить від того, чи лишила людина стару паспорт-книжечку, чи перейшла на пластиковий документ нового зразка.

Головне правило просте: якщо людина просто вклеїла нову фотографію в діючу паспорт-книжечку, реквізити документа лишаються тими самими. Отже, підстав повідомляти ТЦК немає.

Коли додаток 4 усе ж треба подавати

Обов'язок інформувати територіальний центр комплектування виникає лише тоді, коли замість вклеювання фото паспорт-книжечку замінюють на ID-картку. У цьому разі змінюються самі реквізити документа, і це вже вагома підстава для подання додатка 4.

Важливий момент: роботодавець має орієнтуватися не на дату вклеювання фото, а на день, коли працівник фактично надав нові відомості про свій паспорт. Подавати додаток 4 в таких випадках потрібно щомісяця до 5 числа.

Чому вклеювання фото не вимагає звіту

Як пояснюють фахівці, діючі правила не передбачають прикладання ксерокопії паспорта з оновленою фотографією до додатка 4. Тому юридичних підстав направляти повідомлення в ТЦК у випадку лише нового фото немає.

Про що ТЦК треба повідомляти обов'язково

Повідомляти необхідно у разі зміни прізвища, імені або по батькові, реквізитів паспорта громадянина України, адреси задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, адреси фактичного місця проживання, а також місця роботи чи посади працівника.

Раніше Politeka повідомляла, військовий облік в Україні: як видалити помилковий запис ТЦК про розшук.

Також Politeka повідомляла, переселенцям спростили військовий облік: у ТЦК можна стати без довідки ВПО.