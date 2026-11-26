Військовий облік в Україні має чимало нюансів, і один із них - що робити, коли людині виповнилося 45 років і вона міняє фото в паспорті. Спеціалісти з трудового права та кадрового обліку порталу 7eminar пояснили, що все залежить від того, чи лишила людина стару паспорт-книжечку, чи перейшла на пластиковий документ нового зразка.
Головне правило просте: якщо людина просто вклеїла нову фотографію в діючу паспорт-книжечку, реквізити документа лишаються тими самими. Отже, підстав повідомляти ТЦК немає.
Коли додаток 4 усе ж треба подавати
Обов'язок інформувати територіальний центр комплектування виникає лише тоді, коли замість вклеювання фото паспорт-книжечку замінюють на ID-картку. У цьому разі змінюються самі реквізити документа, і це вже вагома підстава для подання додатка 4.
Важливий момент: роботодавець має орієнтуватися не на дату вклеювання фото, а на день, коли працівник фактично надав нові відомості про свій паспорт. Подавати додаток 4 в таких випадках потрібно щомісяця до 5 числа.
Чому вклеювання фото не вимагає звіту
Як пояснюють фахівці, діючі правила не передбачають прикладання ксерокопії паспорта з оновленою фотографією до додатка 4. Тому юридичних підстав направляти повідомлення в ТЦК у випадку лише нового фото немає.
Про що ТЦК треба повідомляти обов'язково
Повідомляти необхідно у разі зміни прізвища, імені або по батькові, реквізитів паспорта громадянина України, адреси задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, адреси фактичного місця проживання, а також місця роботи чи посади працівника.
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