Бензин і дизель в Україні дешевшають, і 26 листопада українські мережі АЗС знову знизили ціни на пальне. Найбільше вартість опустила мережа SOCAR, а «Укрнафта», UPG, OKKO та WOG переглянули окремі позиції.

Найпомітніше зниження показала SOCAR. Бензин А-95 подешевшав на 3 грн за літр - до 85,90 грн, а NANO 95 - до 88,90 грн. Дизель NANO впав у ціні на 2 грн і тепер коштує 101 грн за літр, а NANO Extro - 104 грн.

«Укрнафта» знизила ціну на обидві марки дизельного пального на 1 грн за літр. Звичайний дизель тепер продають по 95,90 грн, а ДП Energy - по 97,90 грн за літр.

UPG також переглянула дизель: upgDIESEL подешевшав на 1 грн - до 97,90 грн за літр, а EURO DIESEL - на 94 копійки, до 95,46 грн. Автогаз на UPG впав відразу на 1 грн і тепер коштує 60,90 грн за літр.

OKKO та WOG знизили ціну на автогаз на 60 копійок - до 62,90 грн за літр. Ціни на інші види пального на цих двох мережах залишилися без змін.

Скільки зараз коштує пальне в мережах

Найдешевший бензин А-92 пропонує «Укрнафта» - 77,90 грн за літр, а А-95 - 79,90 грн. Бензин А-95 Energy коштує 82,90 грн. Для порівняння, в UPG звичайний А-95 продають по 80,90 грн, а UPG 95 - по 82,90 грн.

Середня ціна літра бензину А-95 в Україні становить 82,45 грн, а дизельного пального - 98,18 грн. Це дані після чергового перегляду цін найбільшими мережами.

Найдорожчим лишається дизель преміум-сегменту: на OKKO дизель Pulls коштує 102,90 грн за літр, на WOG дизель Mustang - 104,90 грн.

Автогаз найдешевший на UPG - 60,90 грн за літр, далі «Укрнафта» з 61,90 грн і OKKO та WOG - по 62,90 грн. SOCAR тримає газ на рівні 63,50 грн за літр.

Що далі з цінами

Зниження цін на пальне триває вже кілька тижнів поспіль, і поки що тренд зберігається. За даними експертів, на яких раніше посилалася Politeka, ціни на бензин і дизель можуть ще трохи опуститися найближчим часом.

Раніше Politeka повідомляла, скільки коштував літр бензину і дизеля на АЗС 15 листопада.

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