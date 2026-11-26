У 2026 році виплата «єЯсла» становить 8 000 гривень на місяць, а для дітей з інвалідністю - 12 000 гривень. Ветеранський статус, військова пенсія чи допомога при народженні дитини не позбавляють права на ці гроші, але сума «єЯсел» може вплинути на базову соціальну допомогу.

Допомога ветеранам в Україні поповнилася ще однією виплатою: у 2026 році родини військових отримують по 8 000 гривень щомісяця за програмою «єЯсла».

Тато-ветеран, мама-ветеранка або інший законний представник може оформити «єЯсла» на загальних умовах. Ветеранський статус, військова пенсія чи допомога при народженні дитини самі по собі не позбавляють права на цю виплату.

Хто може отримати «єЯсла»

Заяву подає той із батьків, хто фактично доглядав за дитиною та вийшов на роботу на повний робочий час. Допомогу призначають із місяця, наступного після першого дня народження дитини, а виплачують включно за місяць, коли їй виповнюється три роки.

Розмір виплати у 2026 році - 8 000 гривень на місяць. Якщо дитина має інвалідність, сума зростає до 12 000 гривень щомісяця. Гроші можна витратити, зокрема, на послуги догляду, дитячий одяг і взуття, а також на медичні та освітні послуги, повідомляє медіапортал «Ветеран».

Як «єЯсла» впливає на інші виплати

Пенсійний фонд зараховує «єЯсла» до середньомісячного доходу сім'ї. Тому якщо родина отримує базову соціальну допомогу, її розмір може зменшитися або звестися до нуля: це різниця між розрахунковою сумою для сім'ї та її доходом.

Приклад: родина отримувала 5 000 гривень базової допомоги, а після врахування «єЯсел» її дохід зріс на 8 000 гривень. За інших рівних умов базову допомогу за новим розрахунком уже не виплачуватимуть, але самі 8 000 гривень «єЯсел» родина отримує, доки відповідає умовам програми.

Як подати заяву

З 18 листопада 2026 року заяву можна подати онлайн на порталі «Дія».

Відкрийте послугу «Допомога працюючим батькам» та увійдіть до кабінету.

Оберіть дитину, на яку оформлюєте допомогу, та дочекайтеся перевірки даних.

Оберіть спеціальний рахунок «Турбота про дитину» на Дія.Картці.

Перевірте заяву, підпишіть її Дія.Підписом або файловим КЕП і надішліть.

Заяву радять подати протягом шести місяців із дня, коли виникло право на допомогу, щоб отримати гроші за весь належний період. Звернутися також можна до сервісного центру Пенсійного фонду.

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