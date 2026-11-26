Верховна Рада ухвалила за основу президентський законопроєкт №16220, який повертає обов'язкове електронне декларування для співробітників СБУ, розвідки та військових у тилу. У першому читанні документ підтримали 287 народних депутатів.

Декларування для співробітників СБУ, розвідки та тилових військових повертається. Законопроєкт №16220, ініційований президентом Володимиром Зеленським, Верховна Рада ухвалила за основу в першому читанні, повідомляє УНН із посиланням на засідання парламенту. «За» проголосували 287 народних депутатів.

Окремим рішенням Рада 272 голосами вдвічі скоротила строк підготовки документу до другого читання.

Кого зобов'яжуть подавати декларації

Декларацію мають подавати особи, які проходять службу в розвідувальних органах, тобто в Службі безпеки України та Головному управлінні розвідки. Обов'язок стосується й військовослужбовців, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях.

Якщо військовий на момент подання декларації безпосередньо воює, він може цього не робити. Таким людям надаватимуть відтермінування на 90 днів.

Кому дадуть відстрочку

Відтермінування на 90 днів передбачають за однієї з трьох обставин: припинення або скасування воєнного стану, припинення безпосередньої участі в бойових діях або звільнення з військової служби.

Тобто тих, хто перебуває в окопах чи виконує бойові завдання, від подання декларацій звільняють.

Чиї декларації лишаються відкритими

Для низки посад документи залишаються відкритими завжди. Це секретар Ради національної безпеки і оборони та його заступники, народні депутати, судді, прокурори, члени Ради прокурорів і Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, керівники правоохоронних органів та їхніх територіальних підрозділів, начальники військових адміністрацій, держслужбовці.

Декларації військових, які підпадають під спеціальний порядок, у відкритому доступі не відображаються. Виняток зробили для високопосадовців і тих, хто не бере участі в боях.

Хто зможе ініціювати вилучення даних

Право ініціювати вилучення з Реєстру декларацій отримає начальник Генерального штабу ЗСУ чи його заступник - щодо військовослужбовців Збройних сил. Документи високих посадовців, зокрема міністрів, керівників правоохоронних органів, суддів і прокурорів, вилученню не підлягають.

Хто має подати декларацію впродовж 90 днів

Військовослужбовці, які після 2021 року не подали декларації, зобов'язані зробити це впродовж 90 днів із дня набрання законом чинності. Винятки передбачені лише для тих, на кого поширюється спеціальний порядок.

Документ ще має пройти друге читання та підпис президента. Після цього такі правила почнуть діяти на практиці.