Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №16220, который возвращает обязательное электронное декларирование для сотрудников СБУ, разведки и военных в тылу. В первом чтении документ поддержали 287 народных депутатов.

Декларирование для сотрудников СБУ, разведки и тыловых военных возвращается. Законопроект №16220, внесенный президентом Владимиром Зеленским, Верховная Рада приняла за основу в первом чтении, сообщает УНН со ссылкой на заседание парламента. «За» проголосовали 287 народных депутатов.

Отдельным решением Рада 272 голосами вдвое сократила срок подготовки документа ко второму чтению.

Кого обяжут подавать декларации

Декларацию должны подавать лица, проходящие службу в разведывательных органах, то есть в Службе безопасности Украины и Главном управлении разведки. Обязанность касается и военнослужащих, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях.

Если военный на момент подачи декларации непосредственно воюет, он может этого не делать. Таким людям будут предоставлять отсрочку на 90 дней.

Кому дадут отсрочку

Отсрочку на 90 дней предусматривают при одном из трех обстоятельств: прекращение или отмена военного положения, прекращение непосредственного участия в боевых действиях либо увольнение с военной службы.

То есть тех, кто находится в окопах или выполняет боевые задачи, от подачи деклараций освобождают.

Чьи декларации остаются открытыми

Для ряда должностей документы остаются открытыми всегда. Это секретарь Совета национальной безопасности и обороны и его заместители, народные депутаты, судьи, прокуроры, члены Совета прокуроров и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, руководители правоохранительных органов и их территориальных подразделений, начальники военных администраций, госслужащие.

Декларации военных, которые подпадают под специальный порядок, в открытом доступе не отображаются. Исключение сделали для высокопоставленных лиц и тех, кто не участвует в боях.

Кто сможет инициировать изъятие данных

Право инициировать изъятие из Реестра деклараций получит начальник Генерального штаба ВСУ или его заместитель - в отношении военнослужащих Вооруженных сил. Документы высокопоставленных лиц, в частности министров, руководителей правоохранительных органов, судей и прокуроров, изъятию не подлежат.

Кто должен подать декларацию в течение 90 дней

Военнослужащие, которые после 2021 года не подали декларации, обязаны сделать это в течение 90 дней со дня вступления закона в силу. Исключения предусмотрены только для тех, на кого распространяется специальный порядок.

Документ еще должен пройти второе чтение и подпись президента. После этого такие правила начнут действовать на практике.