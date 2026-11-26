В декабре часть пенсионеров получит больше денег без каких-либо заявлений и обращений. Возрастную надбавку к пенсии начисляют автоматически, а ее размер зависит от возраста человека.

Доплаты к пенсии в Украине начисляют по разным правилам, и одна из них - возрастная надбавка - в декабре придет части пенсионеров автоматически. Обращаться в Пенсионный фонд с заявлением не нужно: деньги начислят сами, как только человек достигнет соответствующего возраста.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты зависит от возраста. В 2026 году действуют такие суммы:

до 300 гривен - пенсионерам от 70 до 74 лет;

до 456 гривен - людям от 75 до 79 лет;

до 570 гривен - пенсионерам от 80 лет.

Есть важное условие: ежемесячная пенсионная выплата человека не должна превышать 10 340,35 гривни. После начисления возрастной компенсации общая сумма тоже не должна быть больше этого порога.

Когда начислят деньги

Возрастную надбавку назначают автоматически с даты, когда человек достигает 70, 75 или 80 лет. То есть если день рождения приходится на декабрь 2026 года, право на надбавку возникает именно с этой даты.

Деньги начисляют в пределах обычного пенсионного обеспечения, а не как отдельную разовую выплату к празднику или в начале месяца. Право на компенсацию не зависит от вида назначенной пенсии, продолжительности страхового стажа или факта трудоустройства.

Все ли получат полные 570 гривен

Нет. По постановлению Кабмина №168 от 24 февраля 2023 года указанные суммы - это максимальный размер компенсации, а не доплата, которую каждый раз добавляют поверх предыдущей.

Например, если человек уже получает 456 гривен после 75 лет, то после 80-летия его компенсация вырастет лишь на 114 гривен - до 570. А пенсионер, который ранее получал 300 гривен, после 75 лет получит увеличение на 156 гривен, а не полные 456.

Если же пенсия приближается к предельной сумме 10 340,35 гривни или достигает ее с учетом компенсации, фактическая доплата может быть меньше.

Почему в первый месяц сумма может быть другой

Не стоит ожидать полную возрастную надбавку уже в месяц рождения. Компенсацию начисляют со дня достижения 70, 75 или 80 лет, поэтому за первый месяц ее размер определяют пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца.

Например, если пенсионеру исполнилось 80 лет 20 декабря, право на доплату до 570 гривен возникает с этой даты, но за декабрь он получит лишь часть месячной суммы. Полный размер надбавки будут начислять уже в следующие месяцы.

Что делать, если надбавку не начислили

Меньшая сумма первой выплаты не означает, что Пенсионный фонд неправильно рассчитал надбавку. Но если человек достиг 70, 75 или 80 лет, а доплату так и не начислили, стоит обратиться в Пенсионный фонд - лично в отделении, через портал электронных услуг ПФУ или по телефону горячей линии.

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