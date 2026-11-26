У грудні частина пенсіонерів отримає більше грошей без жодних заяв і звернень. Вікову надбавку до пенсії нараховують автоматично, а її розмір залежить від віку людини.

Доплати до пенсії в Україні нараховують за різними правилами, і одна з них - вікова надбавка - у грудні прийде частині пенсіонерів автоматично. Звертатися до Пенсійного фонду із заявою не потрібно: гроші нарахують самі, щойно людина досягне відповідного віку.

Розмір щомісячної компенсаційної виплати залежить від віку. У 2026 році діють такі суми:

до 300 гривень - пенсіонерам від 70 до 74 років;

до 456 гривень - людям від 75 до 79 років;

до 570 гривень - пенсіонерам від 80 років.

Є важлива умова: щомісячна пенсійна виплата людини не має перевищувати 10 340,35 гривні. Після нарахування вікової компенсації загальна сума теж не повинна бути більшою за цей поріг.

Коли нарахують гроші

Вікову надбавку призначають автоматично з дати, коли людина досягає 70, 75 або 80 років. Тобто якщо день народження припадає на грудень 2026 року, право на надбавку виникає саме з цієї дати.

Гроші нараховують у межах звичайного пенсійного забезпечення, а не як окрему разову виплату до свята чи на початку місяця. Право на компенсацію не залежить від виду призначеної пенсії, тривалості страхового стажу чи факту працевлаштування.

Чи всі отримають повні 570 гривень

Ні. За постановою Кабміну №168 від 24 лютого 2023 року вказані суми - це максимальний розмір компенсації, а не доплата, яку щоразу додають поверх попередньої.

Наприклад, якщо людина вже отримує 456 гривень після 75 років, то після 80-річчя її компенсація зросте лише на 114 гривень - до 570. А пенсіонер, який раніше отримував 300 гривень, після 75 років отримає збільшення на 156 гривень, а не повні 456.

Якщо ж пенсія наближається до граничної суми 10 340,35 гривні або досягає її з урахуванням компенсації, фактична доплата може бути меншою.

Чому в перший місяць сума може бути іншою

Не варто очікувати повну вікову надбавку вже в місяць народження. Компенсацію нараховують з дня досягнення 70, 75 або 80 років, тому за перший місяць її розмір визначають пропорційно кількості днів, що залишилися до кінця місяця.

Наприклад, якщо пенсіонеру виповнилося 80 років 20 грудня, право на доплату до 570 гривень виникає з цієї дати, але за грудень він отримає лише частину місячної суми. Повний розмір надбавки нараховуватимуть уже в наступні місяці.

Що робити, якщо надбавку не нарахували

Менша сума першої виплати не означає, що Пенсійний фонд неправильно розрахував надбавку. Але якщо людина досягла 70, 75 або 80 років, а доплату так і не нарахували, варто звернутися до Пенсійного фонду - особисто у відділенні, через портал електронних послуг ПФУ або за телефоном гарячої лінії.

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