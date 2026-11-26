Через постійні ворожі обстріли залізниці Укрзалізниця змушена змінювати маршрути і графіки рейсів. Пасажири, які не встигають на пересадку, можуть попросити затримати поїзд, і в компанії пояснили, як це зробити.

Російські обстріли залізничної інфраструктури змушують Укрзалізницю постійно коригувати маршрути та розклад рейсів. Через затримки пасажири часом не встигають на пересадку на поїзд в Україну, однак у деяких випадках перевізник може затримати стиковочний рейс.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь Укрзалізниці в соцмережі Threads, одна з пасажирок запитала, чи чекатиме поїзд «Краків-Львів» людей, якщо польський рейс спізниться.

У компанії пояснили: якщо ви їдете іноземним поїздом територією іншої країни, він затримався, і ви не встигаєте на пересадку на український рейс, обов'язково повідомте про це поїзну бригаду того потяга, в якому перебуваєте.

Також потрібно надіслати звернення через форму зворотного зв'язку в мобільному застосунку «Укрзалізниці» або на електронну адресу service@uz.gov.ua. До звернення слід додати копії проїзних документів на рейс в Україну.

Ці звернення фіксуються в системі. Вони дозволяють визначити, скільки пасажирів не встигає на пересадку, і за можливості ухвалити рішення про затримку поїзда або знайти альтернативний варіант, щоб люди все одно дісталися місця призначення.

Що зробити, щоб поїзд зачекав

Кроки прості, але важливо діяти вчасно, поки ви ще в дорозі:

Повідомте поїзну бригаду того потяга, на якому їдете, що не встигаєте на пересадку.

Надішліть звернення через застосунок «Укрзалізниці» або на e-mail service@uz.gov.ua.

Додайте до звернення копії квитків на поїзд в Україну.

У компанії наголошують, що затримку поїзда гарантувати не можуть, але зафіксовані звернення допомагають ухвалити найкраще рішення для пасажирів.