Графіки відключення світла в Запоріжжі на 27 листопада передбачають плановий ремонт електрообладнання - без електроенергії на кілька годин залишаться десятки вулиць міста. Знеструмлення пройдуть у два блоки: з 08:00 до 16:00 та з 09:00 до 17:00.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 27 листопада вводяться через плановий ремонт електрообладнання. Без електроенергії на кілька годин залишаться жителі десятків вулиць у різних районах міста.

Енергетики розбили знеструмлення на два блоки. Перший триватиме з 08:00 до 16:00, другий - з 09:00 до 17:00. У графіку вказано конкретні будинки, тож вимикають не всю вулицю одразу, а лише частину номерів.

Про планові роботи повідомляє «Запоріжжяобленерго». Фахівці ремонтуватимуть обладнання, щоб запобігти аварійним відключенням у найближчі дні.

У перший блок з 08:00 до 16:00 потрапили, зокрема, вулиці Аеродромна, Азовська, Київська, Космічна, Лазаретна, Ливарна, Літакова, Нагірна, Олександрівська, Польова, Поштова, Промислова, Реконструктивна, Сімейна, Фізкультурна та проспект Соборний. Повний перелік - понад сотні адрес у різних частинах міста.

Другий блок з 09:00 до 17:00 зачепить вулиці Алмазну, Каліброву, Тенісну, Тролейбусну та проспект Соборний, а також шосе Південне. Тут у графіку частина нумерації будинків, тож варто звірити свою адресу.

Як дізнатися, чи вимкнуть світло у вашому будинку

Повний список адрес опубліковано на офіційному ресурсі «Запоріжжяобленерго». Знайдіть свою вулицю й номер будинку в переліку, і якщо адреса там є - заплануйте день з урахуванням годин знеструмлення.

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки й ліхтарики, а холодильник і морозильну камеру зайвий раз не відчиняти, щоб продукти довше тримали холод.

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