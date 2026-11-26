Грудень 2026 року в Україні мине без різких погодних аномалій, але морози повернуться вже на початку календарної зими. Синоптики Укргідрометцентру розповіли, наскільки холодно буде вночі та коли випаде сніг.

Прогноз погоди на початок грудня в Україні обіцяє помірну зиму без екстремальних сюрпризів, однак нічні морози посиляться вже з перших днів календарної зими.

В Укргідрометцентрі кажуть, що грудень мине без погодних аномалій: не прогнозують ані сильних морозів, ані затяжних відлиг. Середня місячна температура очікується в межах від 4° морозу до 3° тепла, що близько до кліматичної норми.

Опадів за місяць випаде від 34 до 78 мм. У гірських районах Закарпаття, Івано-Франківської області та в Кримських горах місцями прогнозують 81-105 мм. Це 80-120% від звичайної для грудня кількості.

Детальніший прогноз на зиму дали метеорологи ресурсу Wisemeteo. У Києві перша половина грудня буде відносно м'якою: вдень близько 0...+2°, вночі невеликі морози. Після 21 грудня похолодає.

Сніг у столиці може йти приблизно 13 днів протягом місяця. А от новорічна ніч, за прогнозом, обійдеться без опадів, тож засніженого свята чекати не варто.

Морози посилюватимуться поступово. Вже до 1 грудня нічні температури опустяться до -9°, а в Карпатах і на південному сході місцями до -15°. Сніг і мокрий сніг 27 листопада пройдуть на більшій частині заходу країни.

Пік холодів припаде на січень. Найсильніші морози прогнозують на другий тиждень місяця, коли вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до -12°. Основні снігопади очікуються 3-7 та 13-14 січня.

До чого готуватися водіям і пішоходам

Різке похолодання на початку грудня означає ожеледицю на дорогах і тротуарах. Водіям уже варто перевірити зимову гуму, акумулятор і гальма, а пішоходам бути обережними на слизьких ділянках, особливо вранці та ввечері.

Прогноз на початок зими оприлюднили, спираючись на дані Укргідрометцентру. Довгострокові прогнози можуть змінюватися, а в різних регіонах погода відрізнятиметься.

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