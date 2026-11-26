Декабрь 2026 года в Украине пройдет без резких погодных аномалий, но морозы вернутся уже в начале календарной зимы. Синоптики Укргидрометцентра рассказали, насколько холодно будет ночью и когда выпадет снег.

Прогноз погоды на начало декабря в Украине обещает умеренную зиму без экстремальных сюрпризов, однако ночные морозы усилятся уже с первых дней календарной зимы.

В Укргидрометцентре говорят, что декабрь пройдет без погодных аномалий: не прогнозируют ни сильных морозов, ни затяжных оттепелей. Средняя месячная температура ожидается в пределах от 4° мороза до 3° тепла, что близко к климатической норме.

Осадков за месяц выпадет от 34 до 78 мм. В горных районах Закарпатья, Ивано-Франковской области и в Крымских горах местами прогнозируют 81-105 мм. Это 80-120% от обычного для декабря количества.

Более подробный прогноз на зиму дали метеорологи ресурса Wisemeteo. В Киеве первая половина декабря будет относительно мягкой: днем около 0...+2°, ночью небольшие морозы. После 21 декабря похолодает.

Снег в столице может идти примерно 13 дней в течение месяца. А вот новогодняя ночь, по прогнозу, обойдется без осадков, так что заснеженного праздника ждать не стоит.

Морозы будут усиливаться постепенно. Уже к 1 декабря ночные температуры опустятся до -9°, а в Карпатах и на юго-востоке местами до -15°. Снег и мокрый снег 27 ноября пройдут на большей части запада страны.

Пик холодов придется на январь. Самые сильные морозы прогнозируют на вторую неделю месяца, когда ночью столбики термометров могут опускаться до -12°. Основные снегопады ожидаются 3-7 и 13-14 января.

К чему готовиться водителям и пешеходам

Резкое похолодание в начале декабря означает гололедицу на дорогах и тротуарах. Водителям уже стоит проверить зимнюю резину, аккумулятор и тормоза, а пешеходам быть осторожными на скользких участках, особенно утром и вечером.

Прогноз на начало зимы обнародовали, опираясь на данные Укргидрометцентра. Долгосрочные прогнозы могут меняться, а в разных регионах погода будет отличаться.

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