После двух повышений в 2026 году должностные оклады педагогов существенно выросли. Кроме оклада, учителям начисляют доплаты за стаж, категорию и дополнительную работу, а также предоставляют льготы на коммуналку и доступ к жилью по программе єОселя.

Оплата труда учителей в 2026 году существенно выросла после государственного повышения - должностные оклады педагогов с 1 января увеличили на 30%, а с 1 сентября добавили еще 20%. Всего за год зарплаты работников образования поднялись на 50% по сравнению с 2025 годом.

Теперь молодые учителя получают ориентировочно от 12,8 до 17,7 тысячи гривен, а опытные - от 16,9 до 28,5 тысячи. Точная сумма зависит от стажа, квалификационной категории и учебной нагрузки.

Какие доплаты получают учителя

С 1 сентября 2026 года школы вышли из Единой тарифной сетки и перешли на новые должностные оклады. Минимальную надбавку за престижность труда для школьных работников подняли с 5% до 20%.

До сентября все школьные учителя получали отдельную доплату в 2600 гривен до налогообложения, или 2000 на руки. Теперь ее включили в должностной оклад, поэтому она стала частью гарантированной зарплаты, в частности для работников образования в прифронтовых регионах.

За дополнительную работу педагоги тоже получают деньги. За проверку письменных работ начисляют от 10% до 20% в зависимости от предмета, за классное руководство - от 20% до 25%, а за заведование кабинетами и другими подразделениями - от 5% до 20%.

Зарплату повышают и за стаж и почетные звания. Надбавка за выслугу лет составляет от 10% до 30% в зависимости от отработанных лет. Звание "народный" дает 40% к окладу, "заслуженный" - 20%, но только если деятельность учителя соответствует профилю звания.

Льготы на коммуналку и досрочная пенсия

Статья 57 Закона "Об образовании" гарантирует педагогам, работающим в селах и поселках городского типа, льготы на оплату коммунальных услуг. Право на них имеют и пенсионеры, которые ранее учительствовали в сельской местности. Скидка может достигать 100% в пределах социальных норм.

Педагоги со стажем не менее 30 лет по специальному перечню могут оформить пенсию досрочно с 55 лет. Выплаты прекращаются, пока человек продолжает работать, и возобновляются после увольнения.

єОселя для работников образования: условия

Педагоги государственных и коммунальных учреждений образования имеют право на льготную ипотеку по программе єОселя. Ставка составляет 3% годовых первые 10 лет, затем 6%. Работники частных учреждений кредитуются на общих условиях под 7%.

Срок кредита достигает 20 лет, а первый взнос начинается от 20%. Заемщикам до 25 лет в некоторых банках хватит 10%. Площадь квартиры для одного или двух человек не превышает 52,5 квадратного метра, плюс 21 метр на каждого следующего члена семьи.

Программа имеет ограничения по возрасту жилья. В большинстве регионов дом должен быть не старше 3 лет, а в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях допускают жилье до 20 лет.

Как оформить льготную ипотеку

Заявку на кредит подают через государственное приложение "Дія", где выбирают банк-партнер. После одобрения стоит проверить возраст и площадь жилья, чтобы оно подпадало под условия программы, и подготовить документы о доходе.

Несмотря на рост зарплат, образование остается среди отраслей с более низкими доходами. По данным Госстата, в первом квартале 2026 года работники образования зарабатывали в среднем 18,7 тысячи гривен против 28,9 тысячи по экономике в целом.

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