Після двох підвищень у 2026 році посадові оклади педагогів суттєво зросли. Крім окладу, вчителям нараховують доплати за стаж, категорію й додаткову роботу, а також надають пільги на комуналку та доступ до житла за програмою єОселя.

Оплата праці вчителів у 2026 році суттєво зросла після державного підвищення - посадові оклади педагогів з 1 січня збільшили на 30%, а з 1 вересня додали ще 20%. Загалом за рік зарплати освітян піднялися на 50% порівняно з 2025 роком.

Тепер молоді вчителі отримують орієнтовно від 12,8 до 17,7 тисячі гривень, а досвідчені - від 16,9 до 28,5 тисячі. Точна сума залежить від стажу, кваліфікаційної категорії та навчального навантаження.

Які доплати отримують вчителі

Із 1 вересня 2026 року школи вийшли з Єдиної тарифної сітки й перейшли на нові посадові оклади. Мінімальну надбавку за престижність праці для шкільних працівників підняли з 5% до 20%.

До вересня всі шкільні вчителі отримували окрему доплату в 2600 гривень до оподаткування, або 2000 на руки. Тепер її включили до посадового окладу, тож вона стала частиною гарантованої зарплати, зокрема для освітян у прифронтових регіонах.

За додаткову роботу педагоги теж отримують гроші. За перевірку письмових робіт нараховують від 10% до 20% залежно від предмета, за класне керівництво - від 20% до 25%, а за завідування кабінетами та іншими підрозділами - від 5% до 20%.

Зарплату підвищують і за стаж та почесні звання. Надбавка за вислугу років становить від 10% до 30% залежно від відпрацьованих років. Звання "народний" дає 40% до окладу, "заслужений" - 20%, але лише якщо діяльність учителя відповідає профілю звання.

Пільги на комуналку та дострокова пенсія

Стаття 57 Закону "Про освіту" гарантує педагогам, які працюють у селах і селищах міського типу, пільги на оплату комунальних послуг. Право на них мають і пенсіонери, що раніше вчителювали в сільській місцевості. Знижка може сягати 100% у межах соціальних норм.

Педагоги зі стажем щонайменше 30 років за спеціальним переліком можуть оформити пенсію достроково з 55 років. Виплати припиняються, поки людина продовжує працювати, і відновлюються після звільнення.

єОселя для освітян: умови

Педагоги державних і комунальних закладів освіти мають право на пільгову іпотеку за програмою єОселя. Ставка становить 3% річних перші 10 років, потім 6%. Працівники приватних закладів кредитуються на загальних умовах під 7%.

Строк кредиту сягає 20 років, а перший внесок починається від 20%. Позичальникам до 25 років у деяких банках вистачить 10%. Площа квартири для однієї чи двох осіб не перевищує 52,5 квадратного метра, плюс 21 метр на кожного наступного члена сім'ї.

Програма має обмеження щодо віку житла. У більшості регіонів будинок має бути не старшим за 3 роки, а в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях допускають житло до 20 років.

Як оформити пільгову іпотеку

Заявку на кредит подають через державний застосунок "Дія", де обирають банк-партнер. Після схвалення варто перевірити вік і площу житла, щоб воно підпадало під умови програми, і підготувати документи про дохід.

Попри зростання зарплат, освіта лишається серед галузей із нижчими доходами. За даними Держстату, у першому кварталі 2026 року освітяни заробляли в середньому 18,7 тисячі гривень проти 28,9 тисячі по економіці загалом.

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