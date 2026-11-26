Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 27 листопада по 3 грудня обіцяє стійкі морози: вдень повітря не прогріється вище 0°, а вночі похолодає до -7°.

попереднє різке похолодання в Дніпропетровській області змінюється стійкими морозами: синоптики попереджають, що з 27 листопада по 3 грудня денна температура в регіоні не підніметься вище 0°, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -7°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень температура коливатиметься від 0° до -4°, а вночі - від -2° до -7°.

У п'ятницю, 27 листопада, повітря вдень прогріється до 0°, вночі ж похолодає до -2°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 28 листопада, стовпчики термометрів вдень опустяться до -1°, а вночі - до -4°. Небо мінливо хмарне, опадів не очікується.

У неділю, 29 листопада, вдень утримається -2°, вночі -4°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 30 листопада, денна температура опуститься до -4° - це найхолодніший день тижня вдень. Вночі очікується -5°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 1 грудня, вдень трохи потепліє - до -3°, проте вночі похолодає до -6°. Мінлива хмарність, без опадів.

У середу, 2 грудня, вдень повітря прогріється до 0°, вночі ж похолодає до -5°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозується.

У четвер, 3 грудня, вдень утримається 0°, а вночі очікуються найсильніші морози тижня - до -7°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішими вдень стануть п'ятниця, 27 листопада, а також середа і четвер, коли повітря прогріється до 0°. Найхолодніше вдень буде в понеділок, 30 листопада, - -4°. Перепад денних температур за тиждень становить 4°. Опади прогнозують лише у п'ятницю, 27 листопада, решту днів тиждень буде сухим.

Через стійкі морози, які вночі сягатимуть -7°, варто вдягатися тепліше, особливо людям похилого віку та дітям. У п'ятницю, 27 листопада, через можливі опади варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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