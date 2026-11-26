Багато хто звик вважати, що найхолодніша полиця в холодильнику завжди внизу. Насправді все залежить від конструкції приладу та системи вентиляції, тож неправильне розміщення продуктів може призвести до їх замерзання або швидшого псування.

Зберігання продуктів у холодильнику здається простою річчю, але насправді більшість господарів розставляє їжу неправильно. Найхолодніша полиця не завжди розташована внизу, а неправильне розміщення може призвести до замерзання чи швидшого псування продуктів.

Універсального правила, яке дозволяє визначити найхолодніше місце в будь-якому холодильнику, не існує. Температура розподіляється неоднаково залежно від розташування охолоджувальних елементів, вентиляційних отворів і вентиляторів.

Як розподіляється температура в холодильнику

У багатьох сучасних моделях спеціальний вентилятор розподіляє охолоджене повітря між полицями, що підтримує більш рівномірну температуру всередині. Якщо ж примусової циркуляції немає або вона слабка, температура розподіляється за принципом природної конвекції: холодне повітря як важче опускається вниз, а тепліше піднімається вгору.

Саме тому в холодильниках без активної вентиляції нижні полиці зазвичай холодніші за верхні. Але в сучасних моделях із вентиляторами ситуація може бути протилежною: найнижча температура іноді тримається біля отворів, через які надходить охолоджене повітря, і такі зони можуть розташовуватися навіть на верхніх полицях.

На розподіл температури впливає й розташування морозильної камери. У холодильниках із верхньою чи нижньою морозилкою повітряні потоки рухаються по-різному. Свої особливості мають моделі Side-by-Side, де холодильна та морозильна камери стоять вертикально, і French-door із двома розпашними дверцятами.

Що куди класти: практичні поради

Важливу роль відіграє заповненість холодильника. Якщо продукти стоять надто щільно, вони перекривають вентиляційні отвори й заважають циркуляції повітря, через що температура в різних частинах камери суттєво відрізняється. Тож вентиляційні отвори треба лишати вільними.

Найтеплішим місцем зазвичай є полиці на дверцятах. Під час кожного відкривання вони контактують із теплим повітрям приміщення, тож температура там змінюється найчастіше. Саме тому молочні продукти краще зберігати на внутрішніх полицях, де умови стабільніші.

М'ясо, птицю та морепродукти слід тримати в герметичних контейнерах або водонепроникній упаковці й розміщувати нижче за готові до вживання продукти, щоб сирі соки не потрапили на іншу їжу.

Зона ризику біля задньої стінки

Продуктам біля задньої стінки холодильника варто приділити окрему увагу. У деяких моделях ця поверхня сильно охолоджується, тож їжа, що прилягає до неї, може замерзнути. Те саме можливо й поблизу вентиляційних отворів: навіть якщо середня температура вища за нуль, окремі продукти частково замерзають.

Спеціальні ящики для овочів і фруктів допомагають підтримувати відповідну вологість і зменшувати втрату води, тому продукти довше лишаються свіжими. Але їх розташування внизу не означає, що саме там найхолодніше. Овочі з високим вмістом води радять тримати подалі від зон, де температура може опуститися до замерзання.

Як перевірити свій холодильник

Точно визначити найхолодніше місце можна лише з урахуванням особливостей вентиляції конкретної моделі. Якщо помітили, що продукти біля певної полиці чи стінки замерзають, просто переставте їх у менш холодну зону та слідкуйте, щоб упаковки не блокували вентиляційні отвори.

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