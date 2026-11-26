Багатодітні сім'ї та родини загиблих ветеранів можуть платити за комуналку лише половину вартості. Для перших діє обмеження за доходом, для других - ні, повідомляє Пенсійний фонд України.

Субсидія на комунальні послуги в Україні допомагає покрити частину платіжки, але окремим родинам держава гарантує іншу підтримку - знижку 50% на комуналку. Пенсійний фонд пояснив, хто має на неї право і як її оформити.

Пільгою можуть скористатися сім'ї, які виховують трьох і більше дітей. Але для багатодітних родин діє обмеження за доходом.

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не повинен перевищувати 4 660 гривень. Якщо дохід вищий за цей поріг, пільгу не призначать, але можна звернутися до ПФУ за житловою субсидією.

Для сімей загиблих ветеранів війни і Захисників України правила інші. Вони отримують знижку 50% без перевірки доходів.

На які послуги поширюється знижка

Держава компенсує не половину будь-якої суми в платіжці, а лише в межах соціальних нормативів. Для оплати житла рахують 21 квадратний метр опалюваної площі на кожного члена сім'ї, який має право на пільгу, плюс 10,5 квадратного метра на родину.

Знижка 50% поширюється на оплату таких послуг:

утримання житла та комунальні послуги;

електроенергію;

природний газ;

водопостачання і водовідведення;

скраплений газ чи пічне побутове паливо, якщо в оселі немає централізованого опалення.

Якщо споживання перевищує встановлені норми, за надлишок доведеться платити за повним тарифом.

Як оформити пільгу

Тим, хто отримав право на знижку вперше, потрібно звернутися до Пенсійного фонду і внести відомості до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для оформлення знадобляться заява, паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує пільговий статус. Багатодітним родинам додатково потрібні посвідчення і свідоцтва про народження дітей.

Подати документи можна в сервісному центрі ПФУ, через ЦНАП, поштою або онлайн через вебпортал Пенсійного фонду. Якщо людина вже користувалася пільгою і склад сім'ї не змінився, повторно оформлювати її не треба - нарахування продовжуються автоматично.

Які ще знижки доступні

Учасники бойових дій можуть розраховувати на знижку 75% на житлово-комунальні послуги в межах нормативів. А 100% пільгу мають окремі пенсіонери, які раніше працювали в селі педагогами, медиками, працівниками культури чи бібліотекарями і після виходу на пенсію лишилися там жити.

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