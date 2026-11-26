Із настанням холодів під капотом автомобіля може ховатися жива істота, яку водій не помітить. У поліції розповіли, що треба зробити, перш ніж заводити двигун.

Безпека автомобіля взимку стосується не лише гуми та палива. Патрульна поліція попередила водіїв про несподівану загрозу, що з'являється саме в холодну пору року, - у моторному відсіку можуть ховатися тварини.

Найчастіше там шукають тепло коти. У холодні ночі вони залазять під капот, щоб зігрітися біля двигуна, і лишаються там до самого ранку. Водій, який просто сідає в авто і тисне кнопку запуску, не здогадується, що всередині може бути жива істота.

Чим це небезпечно

Запуск двигуна, коли під капотом тварина, зазвичай закінчується трагічно. Кота може затягнути ременем або пасовою передачею, він отримує важкі травми або гине на місці. Крім того, пошкодитись може і сам автомобіль: тварина може перегризти проводку чи шланги.

Поліцейські наголошують: проблема поширена по всій Україні, а не лише в селах чи на околицях. Безпритульні коти та домашні, яких випускають на вулицю, однаково шукають тепле місце.

Як перевірити авто перед запуском

Перед тим як заводити двигун, патрульна поліція радить виконати кілька простих дій. Вони займають лічені секунди, але рятують життя тварині.

Постукайте по капоту кілька разів долонею чи кулаком.

Зачекайте кілька секунд і прислухайтесь, чи немає звуків.

За можливості відкрийте капот і огляньте моторний відсік.

Сигналізація або короткий звуковий сигнал теж допомагають налякати тварину.

На що звернути увагу

Якщо ви почули нявчання, шарудіння або інші звуки з-під капота, не намагайтесь витягти тварину силою. Налякана вона може забитись ще глибше. Краще зачекати, поки вона вийде сама, або звернутися по допомогу.

Особливо уважними варто бути після холодних ночей, коли температура опускається нижче нуля. Саме тоді коти найчастіше шукають прихисток у моторному відсіку.

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