Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 27 листопада по 3 грудня обіцяє різке похолодання: максимальна денна температура впаде з +8° до -2°, а опади синоптики прогнозують тричі протягом тижня.

Синоптики вже попереджали про похолодання в Одеській області, і новий прогноз підтверджує цю тенденцію. З 27 листопада по 3 грудня денна температура в регіоні впаде з +8° до -2°, а синоптики також прогнозують опади тричі протягом тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня в Одеській області денна температура коливатиметься від +8° на початку періоду до -2° у другій половині тижня.

У п'ятницю, 27 листопада, повітря прогріється до +8° вдень, вночі температура утримається на тій же позначці +8°. Небо буде хмарним, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 28 листопада, стовпчики термометрів опустяться до +2° вдень і +2° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 29 листопада, вдень очікується 0°, а вночі -1°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У понеділок, 30 листопада, температура продовжить знижуватися - вдень -2°, вночі -4°. Хмарність мінлива, без опадів.

У вівторок, 1 грудня, погода залишиться без суттєвих змін: вдень -2°, вночі -4°, мінлива хмарність, без опадів.

У середу, 2 грудня, вдень потеплішає до -1°, вночі -4°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 3 грудня, денна температура утримається на позначці -1°, вночі підніметься до -2°. Можливі опади збережуться.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 27 листопада, з температурою +8° вдень, а найпрохолоднішим - понеділок, 30 листопада, коли вдень очікується -2°. Перепад температур за тиждень сягне 10°. Опади синоптики прогнозують у п'ятницю, 27 листопада, а також у середу та четвер, 2 і 3 грудня.

Через різке похолодання та перепад температур до 10° жителям області варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку. У дні з можливими опадами - 27 листопада, 2 та 3 грудня - варто мати при собі парасолю та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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