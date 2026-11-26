Геомагнітний шторм рівня G1 наближається до Землі й розпочнеться вже у п'ятницю, 27 листопада. За прогнозом Британської геологічної служби, буря періодично накриватиме Україну щонайменше два дні.

Магнітна буря рівня G1 накриє Україну вже у п'ятницю, 27 листопада. Шторм періодично турбуватиме Землю щонайменше два дні - 27 і 28 листопада, свідчить прогноз Британської геологічної служби.

Причиною збурень став потік сонячного вітру, що виходить із корональної дірки в центральній області сонячного диска. Активність Сонця лишається мінливою, тож прогнози можуть ще скоригувати.

Рівень G1 - найслабший за шкалою геомагнітних штормів. Серйозних збоїв він не дає, однак метеочутливі люди можуть відчути зміни у самопочутті.

Хто в зоні ризику і що може статися

Насамперед магнітні бурі загрожують збоями в роботі техніки та інфраструктури. Прямий вплив на організм людини науковці вивчили не до кінця, але він найчастіше проявляється у метеозалежних.

Типові симптоми - занепокоєння, тахікардія, стрибки тиску та загальна слабкість. Кров стає густішою, зростає ризик тромбів, а мозок і нервові закінчення можуть відчувати нестачу кисню.

Як пережити дні шторму

Найкращий захист - прості звички: регулярний сон, помірна фізична активність і достатня кількість води. Каву та міцний чай краще зменшити, особливо ввечері.

Допоможуть легкі прогулянки на свіжому повітрі, дихальні вправи і менше екранного часу перед сном. Тим, хто має хронічні хвороби, варто тримати під рукою звичні ліки та не планувати на 27-28 листопада інтенсивних навантажень.

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