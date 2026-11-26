Геомагнитный шторм уровня G1 приближается к Земле и начнется уже в пятницу, 27 ноября. По прогнозу Британской геологической службы, буря будет периодически накрывать Украину не менее двух дней.

Магнитная буря уровня G1 накроет Украину уже в пятницу, 27 ноября. Шторм будет периодически беспокоить Землю не менее двух дней - 27 и 28 ноября, свидетельствует прогноз Британской геологической службы.

Причиной возмущений стал поток солнечного ветра, выходящий из корональной дыры в центральной области солнечного диска. Активность Солнца остается изменчивой, поэтому прогнозы могут еще скорректировать.

Уровень G1 - самый слабый по шкале геомагнитных штормов. Серьезных сбоев он не вызывает, однако метеочувствительные люди могут почувствовать изменения в самочувствии.

Кто в зоне риска и что может произойти

В первую очередь магнитные бури грозят сбоями в работе техники и инфраструктуры. Влияние на организм человека ученые изучили не до конца, но оно чаще всего проявляется у метеозависимых.

Типичные симптомы - беспокойство, тахикардия, скачки давления и общая слабость. Кровь становится гуще, повышается риск образования тромбов, а мозг и нервные окончания могут ощущать нехватку кислорода.

Как пережить дни шторма

Лучшая защита - простые привычки: регулярный сон, умеренная физическая активность и достаточное количество воды. Кофе и крепкий чай лучше сократить, особенно вечером.

Помогут легкие прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения и меньше экранного времени перед сном. Тем, у кого есть хронические болезни, стоит держать под рукой привычные лекарства и не планировать на 27-28 ноября интенсивных нагрузок.

Ранее Politeka сообщала, магнитные бури 23 ноября: в NOAA предупредили, когда ожидается сильнейший всплеск.

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