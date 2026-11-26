Запорізька ОВА провела зустріч з представниками Посольства Іспанії в Україні та УВКБ ООН: обговорили нові проєкти для евакуйованих, переселенців і людей, які потребують постійного догляду.

Підтримка переселенців в Україні отримує нові форми - Запорізька ОВА 23 листопада провела зустріч з представниками Посольства Іспанії в Україні та УВКБ ООН і обговорила конкретні проєкти для евакуйованих і ВПО на Запоріжжі.

Один із головних напрямів - облаштування понад 700 додаткових місць для евакуйованих. Із них 200 місць призначені для людей старшого віку, осіб з інвалідністю та тих, хто потребує постійного догляду. Це означає, що людям, яким потрібен спеціалізований супровід, будуть доступні відповідно обладнані місця.

Також на зустрічі йшлося про розширення програм підтримки оренди житла для переселенців. Ще один пункт - облаштування доступного укриття для маломобільних людей у Транзитному центрі Запоріжжя. Крім того, планують відновлювати соціальні заклади та забезпечувати їх резервними джерелами живлення.

Скільки людей вже отримали допомогу від УВКБ ООН

За даними ЗОВА, від початку повномасштабного вторгнення завдяки УВКБ ООН допомогу отримали понад 490 тисяч людей на Запоріжжі. Це грошові виплати, відновлення пошкоджених осель, підтримка переселенців і встановлення модульних укриттів.

Окремо з іспанськими партнерами обговорили встановлення станцій очищення питної води у громадах Запорізької області. На цей проєкт передбачено 1,5 мільйона євро. Це особливо актуально для громад, де водопостачання пошкоджено через бойові дії.

Як отримати допомогу евакуйованим та ВПО

Для отримання допомоги від УВКБ ООН та партнерських організацій переселенці можуть звертатися до Транзитного центру Запоріжжя або до соціальних служб Запорізької ОВА. Інформацію про актуальні програми публікує офіційний Telegram-канал Запорізької ОВА. Там з'являються оголошення про набір на нові місця, реєстрацію для отримання виплат і строки звернення.

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